Gemäss dem Nationalen Hurrikan-Zentrum trifft der Sturm «Elsa» am späten Mittwochmorgen (Ortszeit) aufs Festland.

Am Donnerstag werde er dann über den Südosten der USA ziehen.

Die Behörde hatte am Dienstag den Sturm für kurze Zeit als Hurrikan eingestuft.

Inzwischen habe sich der Sturm wieder abgeschwächt. «Elsa» bewegte sich zuletzt mit einer Geschwindigkeit von 22 Kilometern pro Stunde, während seine Winde etwa 115 Kilometer pro Stunde erreichten, wie es im Lagebericht hiess. Die Behörde warnte vor teils lebensgefährlichen Sturmfluten in verschiedenen Gebieten Floridas.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis bat am Dienstag die Bevölkerung, die Warnungen ernst zu nehmen. «Es ist kein guter Moment für eine Spritztour, denn wir haben gefährliche Bedingungen da draussen», sagte DeSantis gegenüber Reportern. Es gab keine Meldungen von Verletzten oder Schäden, nachdem der Sturm über Gebiete um Tampa Bay hinweggezogen war.

In der Region wurden deshalb Schulen und Ämter geschlossen und offizielle Anlässe verschoben. Der internationale Flughafen von Tampa hatte am Dienstagabend Ortszeit seinen Betrieb eingestellt. Er soll am Mittwochmorgen wieder aufgenommen werden.

Hurrikan erschwert Bergungsaktion

Ausläufer des Sturms hatten zuvor die Bergungsarbeiten nach dem tödlichen Hauseinsturz bei Miami behindert. Trotz der widrigen Umstände setzten die Rettungskräfte die Suche in den Trümmern fort. Nach Prognosen dürfte «Elsa» die Ostküste des Bundesstaates und somit die Unglücksstelle nicht mit voller Kraft treffen.

«Elsa» war bereits über die Karibik gefegt und hatte dort schwere Schäden angerichtet. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Der Tropensturm hatte Ende vergangener Woche an Kraft gewonnen und wurde zeitweise als Hurrikan eingestuft – später liess die Intensität des Sturms dann wieder nach.

Die Hurrikan-Saison im Atlantik dauert von Anfang Juni bis Ende November. Die Tropenstürme werden jedes Jahr in alphabetischer Reihenfolge benannt, «Elsa» war der erste im Atlantik, der in diesem Jahr Hurrikanstärke (119 km/h) erreichte.