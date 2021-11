Regierungserklärung in Ottawa

Premierminister Justin Trudeau hat seine Regierungserklärung gut zwei Monate nach seiner Wiederwahl verlesen lassen.

Darin versprach er einen verstärkten Kampf gegen die Klimakrise und eine Aussöhnung mit der indigenen Bevölkerung.

Die Regierungserklärung wurde traditionsgemäss von der indigenen Generalgouverneurin Mary Simon stellvertretend aus dem Thron der britischen Königin vorgetragen.

Die liberale Regierung erhob zudem die Bewältigung der Pandemie und eine bessere Versorgung von Kindern zu ihren Prioritäten der neuen Legislatur.

«Die nicht-indigene Bevölkerung versteht und akzeptiert die wahren Auswirkungen der Vergangenheit und den Schmerz, den Generationen von Indigenen erlitten haben. Gemeinsam gehen sie den Weg der Versöhnung», hiess es in der Rede.

Legende: Eine Archivaufnahme der Kamloops Residential School von 1937. Keystone/Archiv

Funde Hunderter Leichen von Kindern der kanadischen Urbevölkerung in der Nähe früherer Internate hatten in den vergangenen Monaten ein Schlaglicht auf die Verbrechen gegen die Indigenen geworfen. Trudeau hatte sich entschuldigt und die Flaggen an öffentlichen Gebäuden über Monate auf halbmast wehen lassen.