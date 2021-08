Vor nicht allzu langer Zeit hatte Premierminister Justin Trudeau noch erklärt, er wolle keine Wahl während einer Pandemie abhalten. In den letzten Monaten sagte er aber, im Parlament werde seine Regierung behindert, die Opposition betreibe Obstruktion. «Spätestens seit dann lagen Neuwahlen in der Luft», so SRF-Auslandredaktor Andrea Christen. Doch so aussergewöhnlich seien Neuwahlen in so einer Situation gar nicht. Denn: «Minderheitsregierungen sind instabil. In Kanada hat eine solche noch nie vier Jahre durchgehalten. Dass jetzt also eine vorgezogene Wahl kommt, ist nicht ungewöhnlich.»