In iranischen Städten demonstrieren am Freitag erneut tausende Menschen gegen das Regime, wie Videos zeigen, die internationalen Medien zugespielt wurden.

Die Proteste halten seit mehreren Tagen an und nehmen nicht ab.

Nach Angaben von Aktivisten sind bei Zusammenstössen mit Sicherheitskräften bereits über 50 Menschen ums Leben gekommen.

Das genaue Ausmass der Demonstrationen ist unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre drangen nur noch wenige Aufnahmen nach aussen. Seit mehr als 24 Stunden ist die Bevölkerung vom Rest der Welt abgeschnitten.

Bankfilialen, Moscheen und Autos in Flammen

Studierende in der Hauptstadt Teheran berichteten von einer angespannten Sicherheitslage. Auf einer Hauptverkehrsstrasse seien alle zehn Meter Spezialeinheiten der Sicherheitskräfte mit Kalaschnikow-Sturmgewehren postiert, hiess es im studentischen Newsletter «Amirkabir».

Legende: Bei den Protesten in der Stadt Zanjan wurden auch Autos angezündet, wie diese Aufnahmen des iranischen Staatsfernsehens zeigen. Iranian state TV via AP

Unterdessen berichtete der Bürgermeister von Teheran, Aliresa Sakani, vom Ausmass der Unruhen in der vergangenen Nacht. Seiner Darstellung nach wurden bei den Unruhen mehr als 50 Banken und mehrere staatliche Einrichtungen angezündet. «Mehr als 30 Moscheen gingen in Flammen auf», sagte er in einem von der Nachrichtenagentur «Mehr» verbreiteten Video.

Europäische Spitzen verurteilen Gewalt

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben die iranische Staatsführung angesichts der Massenproteste eindringlich zum Gewaltverzicht aufgerufen. «Wir sind zutiefst besorgt über Berichte von Gewalt durch iranische Sicherheitskräfte und verurteilen die Tötung von Demonstranten auf das Schärfste», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Die iranischen Behörden seien verantwortlich für den Schutz der eigenen Bevölkerung, sie müssten Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zulassen, ohne dass Angst vor Repressalien herrsche. «Wir fordern die iranischen Behörden nachdrücklich dazu auf, Zurückhaltung zu üben, von Gewalt abzusehen und die Grundrechte der iranischen Bürgerinnen und Bürger zu wahren», so die Erklärung.