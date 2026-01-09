Erneut haben Tausende Menschen in iranischen Städten gegen das Regime demonstriert, wie Videos zeigen, die internationalen Medien zugespielt wurden.

Die Proteste halten seit zwei Wochen an und nehmen nicht ab.

Laut Aktivisten sind mindestens 116 Menschen getötet worden.

Der Iran droht USA und Israel. US-Militär und Israel würden im Falle eines Angriffs «legitime Ziele» sein.

Mehr als 2600 weitere Menschen seien festgenommen worden, berichtet das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Trotz einer nahezu vollständigen Internetsperre habe es Demonstrationen in 180 Städten gegeben. Hunderte weitere Menschen sollen bei Konfrontationen mit den Sicherheitskräften verletzt worden sein. Diese Angaben lassen sich zurzeit nicht unabhängig überprüfen.

Legende: Protestierende blockieren eine Strasse in Teheran. (9.1.2026) Imago/Mahsa

Die iranische Führung hat die landesweiten Massenproteste heruntergespielt. In den meisten Städten des Landes habe Ruhe geherrscht, erklärte ein Sprecher im Staatsfernsehen, wie laut Übersetzung aus einem Video der Nachrichtenagentur des staatlichen iranischen Rundfunkverbundes hervorgeht.

Erneut hatten jedoch massenhaft Menschen in verschiedenen Grossstädten des Landes gegen die Regierung protestiert, unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Maschhad.

Situation im Iran spitzt sich weiter zu Box aufklappen Box zuklappen Immer noch blockieren die iranischen Behörden den Zugang zum Internet. SRF-Nahost-Korrespondentin Anita Bünter sagt, dass die iranische Führung bereits während früherer Protestbewegungen den Zugang zum Internet blockiert habe, wenn es brenzlig wurde. So werde es für die Protestierenden viel schwieriger, sich zu organisieren. «Zudem kommen so kaum Informationen aus dem Land nach draussen. Auch wir erreichen unsere Kontakte seit 48 Stunden nicht mehr.» Dennoch gelangen etwa via Satellitenverbindungen einzelne Infos nach draussen. «Es gibt Berichte, wonach Sicherheitskräfte mit scharfer Munition geschossen haben», sagt Bünter. Es soll viele Verletzte, sowie weitere Tote und Verhaftete geben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Informationen wegen der Internet-Blockade derzeit aber nicht. Der Ton gegenüber den Demonstrierenden habe sich verschärft. «Der iranische Generalstaatsanwalt hat gewarnt, dass allen Protestierenden ‹Kriegsführung gegen Gott› vorgeworfen werde. Etwas, das im Iran auch mit dem Tod bestraft wird.» Derzeit wird Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, als Hoffnungsträger der Opposition gehandelt. Er lebt seit Jahrzehnten im Exil und vertritt einen Teil der iranischen Opposition. «Doch auch wenn an den Demonstrationen im Iran Rufe wie ‹Lang lebe der Schah› zu hören sind, heisst das noch nicht, dass sich die Opposition geeint hinter Pahlavi gestellt hat», so Bünter weiter. Denn längst nicht alle Iranerinnen und Iraner – ob im Exil oder im Land selbst – wünschten sich die Monarchie zurück. Es sehe – basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen – nicht nach einem unmittelbaren Sturz des iranischen Regimes aus, so Bünter. «Dafür wäre auch ein Zusammenbruch des Sicherheitsapparats nötig. Ähnlich, wie wir das in Syrien beim Sturz von Assad gesehen haben. Danach sieht es derzeit aber nicht aus.» Klar sei, dass der Iran in einer tiefen Krise stecke – wegen des Währungszerfalls, der Sanktionen, Korruption und Misswirtschaft. «Gefährlich könnte der iranischen Führung werden, wenn landesweite Streiks ausgerufen würden – also auch im Öl- oder Gas-Sektor. Oder aber wenn der Iran von aussen angegriffen würde – etwa von den USA.»

Am Donnerstagabend war es zu den grössten Demonstrationen seit Beginn der Protestwelle vor zwei Wochen gekommen. Nach Darstellung des Bürgermeisters von Teheran wurden bei den Unruhen in der Hauptstadt mehr als 50 Banken und mehrere staatliche Einrichtungen angezündet. Studierende in der Hauptstadt Teheran berichteten von einer angespannten Sicherheitslage.

Iran droht mit Gegenangriff auf Israel und US-Basen

Der Iran droht dem Erzfeind Israel und den USA für den Fall eines US-Angriffs zur Unterstützung der landesweiten Protestbewegung gegen die autoritäre Staatsführung mit Gegenschlägen. Jede Attacke der USA werde zu Angriffen auf Israel und regionale US-Militärstützpunkte als «legitime Ziele» führen, zitierte der arabische Sender Alaraby auf X Irans Parlamentssprecher Mohammad Baqer Qalibaf. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor den Teilnehmern der andauernden Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert.

«Der Iran strebt nach FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen!!!», hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Wie die Hilfe aussehen soll, ist unklar. Die «New York Times» meldete unter Berufung auf US-Beamte, Trump sei in den vergangenen Tagen über neue Optionen für Militärschläge im Iran informiert worden. Er erwäge ernsthaft, seine Drohung wahrzumachen, das Land wegen der Unterdrückung der Proteste anzugreifen.

Israel sei derweil wegen einer möglichen US-Intervention im Iran in erhöhter Alarmbereitschaft. Dies schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere Quellen. Was dies genau bedeutet, wurde nicht weiter erläutert.

Europäische Spitzen verurteilen Gewalt

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben die iranische Staatsführung angesichts der Massenproteste eindringlich zum Gewaltverzicht aufgerufen. «Wir sind zutiefst besorgt über Berichte von Gewalt durch iranische Sicherheitskräfte und verurteilen die Tötung von Demonstranten auf das Schärfste», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer.