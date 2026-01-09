Erneut haben Tausende Menschen in iranischen Städten gegen das Regime demonstriert, wie Videos zeigen, die internationalen Medien zugespielt wurden.

Die Proteste halten seit mehreren Tagen an und nehmen nicht ab.

Laut Aktivisten sind mindestens 65 Menschen getötet worden.

Mehr als 2300 weitere Menschen seien festgenommen worden, berichtet das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Trotz einer nahezu vollständigen Internetsperre habe es Demonstrationen in 180 Städten gegeben. Diese Angaben lassen sich zurzeit nicht unabhängig überprüfen.

Legende: Protestierende blockieren eine Strasse in Teheran. (9.1.2026) Imago/Mahsa

Zuvor hatte die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo gemeldet, dass bei Protesten bisher 51 Demonstrierende getötet worden seien. Allerdings fehlten dabei noch Zahlen aus mehreren Grossstädten vom Donnerstag und aus der vergangenen Nacht. Hunderte weitere Menschen sollen bei Konfrontationen mit den Sicherheitskräften verletzt worden sein.

Zugang zum Internet im Iran weiterhin blockiert Box aufklappen Box zuklappen Irans Führung blockiert wegen der landesweiten Massenproteste das Internet seit fast zwei Tagen. Der iranische Sicherheitsapparat hat das Internet für die Bevölkerung komplett abgeschaltet. Ausnahmen gelten beispielsweise für Sicherheitskräfte oder ausgewählte Staatsmedien. Menschen umgehen den Blackout Berichten zufolge per Starlink-Satelliteninternet – vorausgesetzt, sie konnten die dafür notwendigen Terminals illegal einführen. So berichtete etwa der britische Sender BBC unter Berufung auf einen Arzt aus dem Iran, der sich am Freitagabend über das Satelliten-Internet Starlink in Verbindung gesetzt habe, dass sich das Farabi-Spital, Teherans wichtigstes Augenzentrum, im Krisenmodus befinde. Notfalldienste seien überlastet. Nicht dringende Aufnahmen und Operationen seien ausgesetzt worden, und das Personal sei zur Behandlung von Notfällen herbeigerufen worden. Laut Beobachtern verfolgt die Führung mit der Blockade vor allem zwei Ziele: Zum einen soll es Demonstrierenden erschwert werden, Proteste zu organisieren. Zum anderen soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Unruhen und Repressalien unterdrückt werden.

Die iranische Führung hat die landesweiten Massenproteste heruntergespielt. In den meisten Städten des Landes habe Ruhe geherrscht, erklärte ein Sprecher im Staatsfernsehen, wie laut Übersetzung aus einem Video der Nachrichtenagentur des staatlichen iranischen Rundfunkverbundes hervorgeht.

Am zweiten Abend in Folge hatten jedoch massenhaft Menschen in verschiedenen Grossstädten des Landes gegen die Regierung protestiert, unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Maschhad.

Bankfilialen, Moscheen und Autos in Flammen

Am Donnerstagabend war es zu den grössten Demonstrationen seit Beginn der Protestwelle gekommen. Nach Darstellung des Bürgermeisters von Teheran wurden bei den Unruhen in der Hauptstadt mehr als 50 Banken und mehrere staatliche Einrichtungen angezündet. «Mehr als 30 Moscheen gingen in Flammen auf», sagte er in einem von der Nachrichtenagentur «Mehr» verbreiteten Video. Studierende in der Hauptstadt Teheran berichteten von einer angespannten Sicherheitslage.

Europäische Spitzen verurteilen Gewalt

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben die iranische Staatsführung angesichts der Massenproteste eindringlich zum Gewaltverzicht aufgerufen. «Wir sind zutiefst besorgt über Berichte von Gewalt durch iranische Sicherheitskräfte und verurteilen die Tötung von Demonstranten auf das Schärfste», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer.

Die iranischen Behörden seien verantwortlich für den Schutz der eigenen Bevölkerung, sie müssten Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zulassen, ohne dass Angst vor Repressalien herrsche. «Wir fordern die iranischen Behörden nachdrücklich dazu auf, Zurückhaltung zu üben, von Gewalt abzusehen und die Grundrechte der iranischen Bürgerinnen und Bürger zu wahren», so die Erklärung.

USA wollen iranische Bevölkerung unterstützen

Die USA haben den Menschen im Iran ihre Unterstützung zugesagt. «Die USA unterstützen das tapfere Volk im Iran», schrieb US-Aussenminister Marco Rubio am Samstag auf X mit Blick auf die anhaltenden Proteste. US-Präsident Donald Trump wiederholte unterdessen seine Warnung an die iranische Regierung, dass die USA eingreifen würden, falls wie in der Vergangenheit Menschen getötet werden: «Ihr fangt besser nicht an zu schiessen, sonst schiessen wir auch», teilte er mit. «Ich hoffe nur, dass die Demonstranten in Sicherheit sein werden, denn das ist im Moment ein sehr gefährlicher Ort.»