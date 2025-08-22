Im US-Bundesstaat New York sind mehrere Menschen bei einem Busunglück ums Leben gekommen – darunter ein Kind.

Es gebe zudem mehrere Eingeschlossene und zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen.

Nach Angaben der Behörden überschlug sich das Fahrzeug, mehrere Personen wurden aus dem Bus herausgeschleudert. Rettungskräfte seien weiterhin dabei, Eingeschlossene aus dem Fahrzeug zu befreien.

Legende: Zahlreiche Polizeieinheiten, Feuerwehren und Rettungsdienste sind im Einsatz. Hubschrauber transportierten Verletzte in umliegende Krankenhäuser. Keystone/AP/Libby March/Buffalo News

Der Fahrer habe aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verloren, sei auf den Mittelstreifen geraten und habe dann übersteuert, so der Sprecher. Der Bus sei schliesslich in einem Graben zum Liegen gekommen.

Der Bus sei von den Niagarafällen wohl unterwegs nach New York City gewesen. Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab.