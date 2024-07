Die Auktion: Ein rund 150 Millionen Jahre altes Skelett eines Stegosaurus ist bei einer Auktion in New York für fast 45 Millionen Dollar (etwa 40 Millionen Euro) versteigert worden. Nach einem rund fünfzehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Interessierten habe ein anonymer Bieter für 44.6 Millionen Dollar den Zuschlag bekommen, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit.

Der Rekord: Gemäss Sotheby’s handelt es sich bei dem Stegosaurus-Skelett nun um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Fossil. Das Auktionshaus war ursprünglich nur von einem Preis von bis zu sechs Millionen Dollar ausgegangen. «Auch wir in Fachkreisen waren baff, dass der Preis so hochgegangen ist», sagt Hansjakob Sieber vom Sauriermuseum zürcherischen Aathal. «Ich hätte mir vorstellen können, dass er doch irgendwo um die zehn Millionen erreichen wird. Aber gerade 45 ist doch eine sehr bemerkenswerte Zahl.»

Legende: «Apex» wird nach der Versteigerung an ein Museum ausgeliehen. Reuters/FW1J

Gründe für den Rekord: «Der Stegosaurus ist eine Ikone unter den Dinosauriern, und er ist sehr gut erhalten. Und dieser ist einer der grössten oder vielleicht der grösste, der jemals gefunden worden ist von dieser Spezies», erklärt Sieber. Ausserdem gibt es selten Funde von Stegosauriern. Daneben befördert laut Sieber das Donationssystem der USA solche Spenden, mit denen reiche Leute durch solche Schenkungen oder Dauerleihgaben an ein öffentliches Museum Steuern sparen können.

Der Fund: Das etwa sechs Meter lange und 3.50 Meter hohe Skelett mit dem Spitznamen «Apex» ist nach Angaben des Auktionshauses «unglaublich gut erhalten». Entdeckt worden war der Saurier 2022 im US-Bundesstaat Colorado. Das erstaunt nicht. Colorado, Utah und Wyoming sind bekannt für solche Funde. «Wyoming ist vielleicht das Zentrum der jurassischen Dinosaurier. Und da sind all die berühmten Funde her, die in all den grossen Museen der Welt verteilt sind», sagt auch Sieber. Stegosaurierfunde seien immer schon selten gewesen. Bis vor Kurzem gab es nur eine Handvoll freimontierter Stegosaurier-Skelette, so Sieber, eines davon im Sauriermuseum Aathal in Zürich.