Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will, dass sein Volk länger arbeitet.

Nach Angaben seines Büros setzt er die umstrittene Rentenreform per Verfassungskniff durch.

Die Gesetzesänderung beinhaltet eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre.

Premierministerin Elisabeth Bourne hat sich am Donnerstagnachmittag an einer Sitzung des französischen Unterhauses auf den Artikel 49.3 in der Verfassung gestützt. Dieser setzt die Änderungen im Rentensystem ohne Abstimmung im Parlament in Kraft.

Kurz nach Bournes Ankündigung verliessen die Politikerinnen und Politiker der Opposition den Saal. Der Ministerrat hatte zuvor die Regierung ermächtigt, die Rentenreform ohne Abstimmung zu verabschieden.

Das beinhaltet die Änderung des Rentensystems Box aufklappen Box zuklappen Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag. Dies will die Regierung beibehalten, auch wenn die Zahl der nötigen Einzahljahre für eine volle Rente schneller steigen soll. Die monatliche Mindestrente will sie auf etwa 1200 Euro hochsetzen. Mit der Reform will die Regierung eine drohende Lücke in der Rentenkasse schliessen.

Macron verfügt in der Nationalversammlung nur über eine relative Mehrheit und wäre auf die Unterstützung der konservativen Les Républicains (LR) angewiesen gewesen. Offensichtlich kam die Regierung zum Schluss, nicht in der Lage zu sein, genügend LR-Abgeordnete auf ihre Seite ziehen zu können.

Legende: Der französische Präsident Emmanuel Macron drücht die umstrittene Reform ohne finale Abstimmung durchs Parlament. EPA/Michel Euler/POOL

Verbunden mit der Aktivierung von Artikel 49.3 ist die Möglichkeit einer Vertrauensabstimmung. Die Chefin des rechtsnationalen Rassemblement National, Marine Le Pen, hat bereits angekündigt, einen Misstrauensantrag einreichen zu wollen.

Neue Protestwelle droht

Nicht nur im französischen Parlament waren die Rentenpläne äusserst umstritten. Die Gewerkschaften halten sie für brutal und ungerecht. Im ganzen Land könnte dieser Schritt nun zu einer neuen Protestwelle führen.

Seit Wochen gingen immer wieder Hunderttausende aus Protest auf die Strasse. Streiks sorgten für Chaos im Bahn- und Flugverkehr, Müllberge auf den Strassen und ausfallende Unterrichtsstunden. Am Höhepunkt der Demonstrationen beteiligten sich laut Innenministerium mehr als eine Million Menschen daran, die Gewerkschaft CGT sprach von 3.5 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.