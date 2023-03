Bei den Protesten in Frankreich gegen die Rentenreform ist es am Dienstag erneut in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen. Dabei seien 175 der rund 13'000 Polizistinnen und Polizisten, die im Einsatz gewesen seien, verletzt worden, schreibt Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter. Zu verletzten Demonstrierenden gibt es aktuell keine Zahlen.

Insgesamt sind laut Innenministerium etwa 740'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Protesten beteiligt gewesen. Die Gewerkschaft CGT spricht von mehr als zwei Millionen Menschen.