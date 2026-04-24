Ein Tornado ist über die US-Stadt Enid im Bundesstaat Oklahoma gefegt und hat ersten Berichten zufolge Schäden an Häusern angerichtet.

Die Rettungsarbeiten dauern noch an, wie US-Medien berichten.

In den betroffenen Teilen der Stadt gingen Einsatzkräfte von Haus zu Haus, um Menschen zu suchen, die möglicherweise eingeschlossen sind. Einige konnten bereits gerettet werden, wie es hiess.

Der Tornado habe am späten Donnerstag (Ortszeit) auch einen Stützpunkt der US-Luftwaffe erfasst. Wie gross der Schaden dort sei, werde noch geprüft, teilte die 50'000-Einwohner-Stadt Enid auf Facebook mit. Mindestens zehn Menschen seien örtlichen Medienberichten zufolge leicht verletzt worden.

Legende: Der Tornado verdunkelte den Himmel über Enid im US-Bundesstaat Oklahoma. Keystone/AP KWTV/KOTV

Berichte über Todesopfer gab es vorerst nicht. Das genaue Ausmass des Schadens werde wohl erst zu Tagesanbruch sichtbar werden. Auf Fotos und Videos von Donnerstag war ein gewaltiger, grauer Tornado-Trichter zu sehen.

«Bitte schliessen Sie sich mir an und nehmen Sie die Gemeinde Enid, die heute Abend schwer von einem Tornado getroffen wurde, in Ihre Gebete auf», schrieb der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, auf X.