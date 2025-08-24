Ein heftiges Gewitter mit starkem Wind und Hagel ist in den frühen Morgenstunden über die norditalienische Adriaküste hinweggezogen.

Besonders betroffen war die Gegend um Rimini.

In einigen Gebieten verwandelten sich die Strassen in reissende Ströme, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Wegen eines umgestürzten Baums auf den Bahngleisen mussten Passagiere eines auf der Strecke Rimini-Ravenna stehenden Zuges in Sicherheit gebracht werden. Beim regionalen Bahnverkehr kam es zu erheblichen Problemen, wie die Feuerwehr berichtete.

Auch in Milano Marittima, einem bekannten Ferienort in der Provinz Ravenna, stürzten mehrere Pinien auf geparkte Autos. Die Ortschaft wurde in der Nacht von einem heftigen Sturm mit Wind und Regen heimgesucht, der vom Meer her aufzog. Freiwillige Helfer wurden zum Einsatz gerufen, es gab keine Verletzten.

Betroffen war auch der Raum Cesena, insbesondere der Adriaküstenort Cesenatico. Bäume stürzten auf einen Bungalow in einem Campingplatz. Die Feuerwehr musste auch wegen auf Stromleitungen gestürzter Bäume sowie überfluteter Unterführungen und Tiefgaragen ausrücken.