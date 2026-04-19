Beim Halbmarathon in Peking haben humanoide Roboter ihre menschliche Konkurrenz klar abgehängt.

Der siegreiche Roboter der chinesischen Smartphone-Marke Honor legte die 21 Kilometer lange Strecke in 50 Minuten und 26 Sekunden zurück.

Damit unterbot er den menschlichen Halbmarathon-Weltrekord, den der ugandische Läufer Jacob Kiplimo im März in Lissabon aufgestellt hatte, gleich um mehrere Minuten.

Auch andere Roboter waren deutlich schneller als die Profisportler und liefen um mehr als zehn Minuten früher als die menschlichen Sieger im Ziel ein. Um Zusammenstösse zu vermeiden, traten die Maschinen und die 12'000 menschlichen Teilnehmer auf parallelen Bahnen an.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Der Gewinner: Ein Roboter der Marke Honor überquert die Ziellinie. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Andy Wong. 1 / 4 Legende: Der Gewinner: Ein Roboter der Marke Honor überquert die Ziellinie. Keystone/AP Photo/Andy Wong

Bild 2 von 4. Die Anstrengung ist ihm (nicht) ins Gesicht geschrieben: ein Roboter auf dem Weg zum Ziel. Bildquelle: Keystone/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES. 2 / 4 Legende: Die Anstrengung ist ihm (nicht) ins Gesicht geschrieben: ein Roboter auf dem Weg zum Ziel. Keystone/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Bild 3 von 4. Fast zu schnell für die Kamera: Auch dieses Modell war schneller als die menschliche Konkurrenz. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Andy Wong. 3 / 4 Legende: Fast zu schnell für die Kamera: Auch dieses Modell war schneller als die menschliche Konkurrenz. Keystone/AP Photo/Andy Wong

Bild 4 von 4. Warum dieser Roboter kollabiert ist, ist nicht bekannt. Dehydrierung dürfte nicht der Grund gewesen sein. Bildquelle: Keystone/EPA/JESSICA LEE. 4 / 4 Legende: Warum dieser Roboter kollabiert ist, ist nicht bekannt. Dehydrierung dürfte nicht der Grund gewesen sein. Keystone/EPA/JESSICA LEE Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Rennen verdeutlicht die rasante Entwicklung in der Branche. Bei der ersten Roboter-Teilnahme im Vorjahr benötigte die schnellste Maschine für die Strecke noch zwei Stunden und 40 Minuten. Der Roboter war damit mehr als doppelt so lang wie der damalige menschliche Sieger unterwegs. Aber immerhin erreichte er das Ziel – die meisten Roboter schafften dies wegen Pannen nicht.

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Auch schickten 2025 lediglich 20 Teams ihre Schützlinge ins Rennen. Diesmal nahmen mehr als 100 Teams teil. Anders als im vergangenen Jahr navigierte zudem fast die Hälfte der Roboter autonom durch das Gelände, anstatt ferngesteuert zu werden.