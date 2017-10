Dijsselbloem hat seinen Abschied aus der Politik angekündigt.

Er werde aber bis Januar noch Vorsitzender der Euro-Gruppe bleiben, teilt Dijsselbloem mit.

Was er nachher macht, lässt er offen.

Der Sozialdemokrat will Ende Oktober nach Antritt der neuen Regierung in Den Haag sein Mandat im Parlament aufgeben. «Damit verlasse ich die niederländische Politik», heisst es in einem Schreiben des 51-jährigen Dijsselbloems an die Parlamentsvorsitzende. «Und das fällt mir schwer», fügt er an. Er habe aber nicht mehr die Energie, um an der Erneuerung seiner Partei in der Opposition mitzuwirken.

Bei der Wahl im März hatte Dijsselbloems Partei von der Arbeit stark verloren. Sie hatte angekündigt, in die Opposition zu gehen.

Dijsselbloem, der seit 2000 Parlamentarier war, äusserte sich nicht zu seinen Zukunftsplänen.