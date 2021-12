Legende: Zwei finnische Grenzwächter vor dem Grenzübergang östlich von Kuusamo. SRF/Bruno Kaufmann

Finnen und Russen teilen die Vorliebe für Saunas. Das hilft in der hohen Politik ebenso wie bei der Lösung täglicher Grenzprobleme. Den Anfang machte nach den geschlagenen Schlachten zwischen Finnland und Russland Mitte des letzten Jahrhunderts Präsident Urho Kekkonen.

1956 zum finnischen Staatsoberhaupt gewählt, nahm er seine sowjetischen Amtskollegen Chruschtschow und später Breschnew bei Besuchen buchstäblich in den Schwitzkasten – und rang ihnen dabei wiederholt Zugeständnisse ab. Die Saunadiplomatie gehört seither zum festen Bestandteil der finnisch-russischen Beziehungen. Aber auch im praktischen Austausch zwischen den ungleichen Nachbarn spielt der gemeinsame Saunagang bis heute eine Rolle, etwa im Anschluss an gemeinsame Kontrollgänge finnischer und russischer Beamten entlang der über 1300 Kilometer langen Grenze.

Ähnlich wie kürzlich an der belarussisch-polnischen Grenze erlaubte Moskau vor sechs Jahren Flüchtlingen aus Konfliktregionen im Nahen Osten die Zufahrt zu Grenzposten in Nordfinnland: Nach einem Telefonat des finnischen mit dem russischen Präsidenten wurde der Grenzstreifen von russischer Seite her für Menschen ohne Visum in Richtung Westen jedoch wieder geschlossen.

Dieses Jahr ist es entlang der Grenze bei Kortesalmi 50 Kilometer östlich von Kuusamo erst zu zwei illegalen Grenzübertritten gekommen, erklärt der Chef des örtlichen Grenzdistriktes Jyrki Säkkinen: «Vor wenigen Wochen überschritten Touristen aus Belgien und den Niederlanden die grüne Grenze nach Russland, kehrten aber wieder zurück und erhielten von uns eine Busse.»