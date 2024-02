Das Zarenreich wurde in Putins Rhetorik in den Jahren nach 2014 immer wichtiger. In dieser Zeit, so erzählen seine Vertrauten, soll sich der Präsident um seine eigene historische Rolle gesorgt und sich in Geschichtsbücher und Archivalien vertieft haben.

Während der Corona-Pandemie zog sich Putin zunehmend zurück und umgab sich mit einem kleinen Kreis von Hardlinern. Das Resultat präsentierte er im Sommer 2021: Einen langen, wütenden Aufsatz, der mit historischen Argumenten die Grenzen und die Staatlichkeit der Ukraine offen infrage stellte. Russen und Ukrainer seien «ein Volk», schrieb er. Acht Monate später verkündete Putin die Spezialoperation im Nachbarland.