Den Ermittlungen zufolge sollen die sechs Personen am 6. September 2022 von Rostock aus in See gestochen sein. Die Ausrüstung sei vorher mit einem Lieferwagen in den Hafen transportiert worden, heisst es.

Laut den Recherchen ist es den Ermittlern gelungen, das Boot am folgenden Tag in Wieck und später an der dänischen Insel Christiansø zu lokalisieren. Die Jacht sei dem Eigentümer im Anschluss ungereinigt zurückgegeben worden

Die Bundesanwaltschaft hat im Januar ein verdächtiges Boot durchsuchen lassen. Es bestehe der Verdacht, dass es zum Transport von Sprengsätzen verwendet worden sein könnte, teilt die Karlsruher Behörde mit. Belastbare Aussagen zu Täterschaft, Motiven und einer staatlichen Steuerung könnten derzeit nicht getroffen werden.