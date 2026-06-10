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Sagrada Família Papst Leo segnet den höchsten Kirchturm der Welt

Papst Leo XIV. hat den Jesusturm der Basilika der Sagrada Família geweiht – und Antoni Gaudí zum 100. Todestag geehrt.

10.06.2026, 20:24

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Der Papst bei der Sagrada Família

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  • Bild 1 von 8. Der Papst bei der Sagrada Família. Papst Leo XIV. im Papamobil vor der Heiligen Messe in der Basilika der Sagrada Família. Mit der Segnung des Jesusturms stand einer der Hauptakte der einwöchigen Spanienreise des Papstes auf dem Programm. Bildquelle: REUTERS/Michele Spatari.
    Eine Gruppe von Menschen umgibt ein weisses Fahrzeug vor einer grossen, berühmten Kirche mit Türmen und Kränen.
  • Bild 2 von 8. Der Papst während der Messe in der Basilika. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Bernat Armangue.
    Zwei Geistliche in weissen und goldenen liturgischen Gewändern bei einer kirchlichen Zeremonie.
  • Bild 3 von 8. Während der Messe war die Basilika bis auf den letzten Platz gefüllt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
    Innenansicht einer grossen, hell erleuchteten Kathedrale mit einer Menschenmenge und einer Prozession in der Mitte.
  • Bild 4 von 8. Antoni Gaudís Basilika der Sagrada Família bei Sonnenuntergang. Mit der Fertigstellung des zentralen Jesusturms und der Montage des Turmkreuzes erreicht das Bauwerk eine offizielle Gesamthöhe von 172.5 Metern und ist nun der höchste Kirchturm der Welt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Emilio Morenatti.
    Blick auf eine erleuchtete, imposante Kathedrale mit Baukran in einer Stadt bei Sonnenuntergang.
  • Bild 5 von 8. Ansicht der Decke der Basilika der Sagrada Família, kurz vor der Ankunft von Papst Leo XIV. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Bernat Armangue.
    Verzierte Decke mit Säulen und bunten Lichtern in einem grossen Gebäude.
  • Bild 6 von 8. Bischöfe treffen vor der Heiligen Messe in der Basilika ein. Bildquelle: REUTERS/Bruna Casas.
    Gruppe von Geistlichen in weissen Gewändern und Bischofsmützen in einer Kathedrale.
  • Bild 7 von 8. Der spanische Premierminister Pedro Sanchez begrüsst die spanische Königin Letizia vor der Heiligen Messe. Bildquelle: REUTERS/Michele Spatari.
    Menschenmenge mit einem Auto im Vordergrund bei einer Veranstaltung im Freien.
  • Bild 8 von 8. Polizisten stehen auf der Rosello-Strasse Wache, während Gläubige auf die Durchfahrt von Papst Leo XIV. auf dem Weg zur Sagrada Família warten. Bildquelle: REUTERS/Nacho Doce.
    Menschenmenge entlang einer Strasse mit Absperrungen und Schildern, viele Menschen beobachten ein Ereignis.
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Tagesschau, 10.6.2026, 19:30 Uhr ; 

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