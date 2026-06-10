Sagrada Família Papst Leo segnet den höchsten Kirchturm der Welt

Der Papst bei der Sagrada Família
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Bild 1 von 8. Der Papst bei der Sagrada Família. Papst Leo XIV. im Papamobil vor der Heiligen Messe in der Basilika der Sagrada Família. Mit der Segnung des Jesusturms stand einer der Hauptakte der einwöchigen Spanienreise des Papstes auf dem Programm. Bildquelle: REUTERS/Michele Spatari.
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Bild 2 von 8. Der Papst während der Messe in der Basilika. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Bernat Armangue.
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Bild 3 von 8. Während der Messe war die Basilika bis auf den letzten Platz gefüllt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
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Bild 4 von 8. Antoni Gaudís Basilika der Sagrada Família bei Sonnenuntergang. Mit der Fertigstellung des zentralen Jesusturms und der Montage des Turmkreuzes erreicht das Bauwerk eine offizielle Gesamthöhe von 172.5 Metern und ist nun der höchste Kirchturm der Welt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Emilio Morenatti.
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Bild 5 von 8. Ansicht der Decke der Basilika der Sagrada Família, kurz vor der Ankunft von Papst Leo XIV. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Bernat Armangue.
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Bild 6 von 8. Bischöfe treffen vor der Heiligen Messe in der Basilika ein. Bildquelle: REUTERS/Bruna Casas.
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Bild 7 von 8. Der spanische Premierminister Pedro Sanchez begrüsst die spanische Königin Letizia vor der Heiligen Messe. Bildquelle: REUTERS/Michele Spatari.
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Bild 8 von 8. Polizisten stehen auf der Rosello-Strasse Wache, während Gläubige auf die Durchfahrt von Papst Leo XIV. auf dem Weg zur Sagrada Família warten. Bildquelle: REUTERS/Nacho Doce.
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