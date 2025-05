Saskatchewan und Manitoba Waldbrände in Kanada breiten sich aus

Waldbrände in Kanada breiten sich aus

In Kanada wüten zahlreiche Waldbrände. In der Provinz Saskatchewan sind nach Behördenangaben 16 Brände aktiv.

Die Provinz hat angesichts des Ausmasses den Notstand ausgerufen. Zuvor hatte die Nachbarprovinz Manitoba dies bereits getan.

Die Lage sei vermutlich schlimmer als jemals zuvor, sagte der Chef der Provinzregierung von Saskatchewan, Scott Moe, am Donnerstag (Ortszeit). Es sei dringend Regen nötig, aber dieser sei nicht in Sicht.

Die Einsatzkräfte gehen am Boden und aus der Luft gegen die Brände vor. (Manitoba, 27.05.2025).

In Manitoba frisst sich das Feuer durch den Wald im Sherridon Territory. (29.05.2025).

Das Kiskatinaw River Wildfire, British Columbia, am 29.05.2025.

Bei Fort Nelson, British Columbia, steigen Rauchsäulen auf. (28.05.2025).

Das Caribou Lake Wildfire, Provinz Alberta, am 28.05.2025.

Dichter Rauch über Flin Flon in der Provinz Manitoba (27.05.2025).

Der grösste Brand, das sogenannte Shoe Fire, habe sich auf einer Fläche von etwa 300'000 Hektar (3000 Quadratkilometern) ausgebreitet, sagte der Feuerwehrchef der Ortschaft Candle Lake, Jim Arnold, laut dem Sender CBC.

Zahlreiche Feuerwehrleute und Löschflugzeuge seien im Einsatz. Rund 2000 Menschen hätten ihre Häuser allein in der Provinz Saskatchewan verlassen müssen. Über die genaue Ursache der Brände machten die Behörden keine Angaben. Es werde aber vermutet, dass einige von ihnen durch heisse Bauteile von Geländefahrzeugen ausgelöst worden sein könnten.

Bereits am Mittwoch hatte die Nachbarprovinz Manitoba den Notstand erklärt. Dort sind 22 Brände aktiv. Rund 17'000 Menschen mussten vor den Flammen fliehen und ihre Siedlungen räumen. Es handle sich um die wohl grösste Evakuierungsaktion in der Geschichte Manitobas, sagte Regierungschef Wab Kinew.

Hilfe des Militärs

Die Notstandserklärung macht es möglich, Hilfe der Zentralregierung anzufordern. So soll etwa das Militär beim Kampf gegen die Feuer helfen.

Waldbrände gibt es in Kanada jedes Jahr. Allein in Manitoba und Saskatchewan, die beide an die USA grenzen, wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 300 Brände gezählt. Angesichts der grossen Trockenheit sei die Lage dieses Jahr aber besonders ernst, hiess es. Die Waldbrandsaison geht üblicherweise von Mai bis September.