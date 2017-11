Weil gerade jetzt ein Thronfolger an der Macht ist, der das durchsetzen will. Mohammed bin Salman hat jetzt aber nicht plötzlich seine Liebe zu Frauen- und Menschenrechten entdeckt, sondern er weiss, dass es sich Saudi-Arabien wirtschaftlich nicht mehr leisten kann, die Hälfte der Bevölkerung, also die Frauen, von der Wirtschaft und vom Leben allgemein auszuschliessen. Wenn der Ölpreis weiter fällt, wird Saudi-Arabien in weniger als zwanzig Jahren seine Geldreserven aufgebraucht haben. Wenn Saudi-Arabien sich weiter so verhält wie heute, dann wird es bis 2030/33 mehr Öl für den Eigenverbrauch benötigen, als es exportieren kann. Das heisst, Saudi-Arabien kann es sich schlicht und einfach nicht mehr leisten, so zu bleiben, wie es ist.