 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schäden durch Hurrikan «Melissa»: Schweiz unterstützt Karibik mit einer Million Franken

31.10.2025, 21:07

Teilen
  • Das Schweizer Aussendepartement stellt über eine Million Franken zur Unterstützung nach dem Hurrikan Melissa bereit.
  • Das Geld soll der betroffenen Bevölkerung in Kuba, Haiti und Jamaika zugute kommen.
  •  Zudem entsendet das EDA Hilfspersonal.

Neun Fachpersonen reisen nach Kuba. Sie sollen das kubanische Rote Kreuz bei den Hilfsmassnahmen vor Ort unterstützen. Unter ihnen sind sechs Fachpersonen des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH) sowie ein Experte des Schweizerischen Roten Kreuzes, wie das EDA mitteilt.

Hinzu kommen laut dem EDA zwei Fachpersonen im Bereich Wasser, die sich bereits in Lateinamerika befinden. Im Rahmen dieser Aktion werde auch Material zur Wasseraufbereitung nach Kuba geliefert, hiess es weiter. In Jamaika werde sich die Schweiz finanziell an einem Hilfsappell der Internationalen Föderation der Rotkreuzgesellschaften beteiligen.

Männer laufen durch Trümmer.
Legende: In Black River, Jamaika, steht nach «Melissa» viel Aufräumarbeit an. REUTERS/Octavio Jones

In Haiti wiederum hätten Tausende Menschen in Unterkünfte flüchten können, die mit Schweizer Unterstützung gebaut worden seien. Die Warnsysteme, die in den letzten Jahren mit den örtlichen Behörden eingerichtet wurden, hätten funktioniert.

Zugang zu sauberem Trinkwasser eingeschränkt

Hurrikan «Melissa» gilt als einer der stärksten Tropenstürme, die je über dem Atlantik verzeichnet wurden. Der Hurrikan verursachte in den vergangenen Tagen schwere Überschwemmungen und richtete grosse Zerstörungen an der Infrastruktur an. Tausende Familien wurden vertrieben. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser, Strom und Grundversorgung ist laut dem EDA weiterhin stark eingeschränkt.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 15. Nach den Verwüstungen auf Kuba zieht der Hurrikan «Melissa» weiter in Richtung der Bahamas. Bildquelle: EPA / Ernesto Mastrascusa.
    In Kuba stürzten Strommasten um.
  • Bild 2 von 15. In Kuba führte der Hurrikan zu Überschwemmungen. Bildquelle: EPA/Ernesto Mastrascusa.
    Ein Fluss ist über die Ufer getreten.
  • Bild 3 von 15. Mit einer Geschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer.
    Person steht auf Betonblock und schaut auf stürmische See.
  • Bild 4 von 15. In Kingston hat «Melissa» Strassen überflutet. Bildquelle: Keytone/Rudolf Brown.
    Überflutete Strasse mit teilweise untergetauchten Autos und Gebäuden im Hintergrund.
  • Bild 5 von 15. Auch Häuser stehen teilweise komplett unter Wasser. Bildquelle: REUTERS/Maria Alejandra Cardona.
    Überflutetes Haus und Fahrzeug in braunem Hochwasser.
  • Bild 6 von 15. «Melissa» ist einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind.  . Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix.
    Starker Wellengang trifft auf Küste, Palme im Sturmwind.
  • Bild 7 von 15. Es werden Überschwemmungen, Sturmfluten und Erdrutsche erwartet. Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix.
    Person laufen auf einer gefluteten Strasse.
  • Bild 8 von 15. Für die Menschen in Jamaika ist die Lage lebensbedrohlich. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer.
    Eine grosse Welle kommt einem Haus sehr nahe.
  • Bild 9 von 15. In Kuba ist der Hurrikan ebenfalls auf Land getroffen. Bildquelle: AP Photo / Ramón Espinosa.
    Person in Decke gehüllt bei windigen, bewölkten Wetter am Meer.
  • Bild 10 von 15. Die Menschen in Jamaika suchen vor dem Hurrikan Schutz, wie hier in einer Schule. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix.
    Menschen ruhen auf Matratzen in einem Klassenzimmer.
  • Bild 11 von 15. Vor dem Eintreffen von «Melissa» umhüllten Angestellte einer Tankstelle in der Hauptstadt Kingston die Zapfsäulen mit Plastik. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix.
    Strassenhunde vor einer verlassenen Tankstelle.
  • Bild 12 von 15. Andere Ladenbesitzerinnen und -besitzer versuchen, mit Holzplatten die Fenster zu schützen. Bildquelle: EPA / RUDOLPH BROWN.
    Gesperrte Geschäfte mit Holztafeln verschlossen, nasser Parkplatz.
  • Bild 13 von 15. Schon die ersten Vorläufer von Hurrikan «Melissa» hinterliessen in Kingston zahlreiche Schäden. Bildquelle: REUTERS / Octavio Jones.
    Umgestürzter Baum auf regennasser Strasse bei Nacht.
  • Bild 14 von 15. Die starken Winde sorgen in der Hauptstadt am Nachmittag für erste umgeknickte Bäume. Bildquelle: EPA/Rudolph Brown.
    Umgestürzte Bäume auf Bürgersteig nach Sturm.
  • Bild 15 von 15. Hurrikan «Melissa», der derzeit vor Jamaika (nördlich des Hurrikan-Auges) wütet, hat die höchste Stufe 5 und ist dieses Jahr der global stärkste Sturm, wie CNN berichtete. Bildquelle: CIRA/NOAA.
    Satellitenbild eines starken Hurrikans über dem Atlantik.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In Jamaika kamen am vergangenen Dienstag mindestens 19 Menschen ums Leben. In Haiti starben laut aktuellen Angaben der Behörden mindestens 30 Menschen.  Auf Kuba und den Bahamas blieb es nach bisherigen Erkenntnissen bei Sachschäden.

 

 

SRF 4 News, 31.10.2025, 18:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)