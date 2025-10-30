 Zum Inhalt springen

Verheerender Hurrikan So wütete «Melissa» auf Jamaika – die Vorher-Nachher-Bilder

Der Wirbelsturm zerstörte ganze Landstreifen in der Karibik. Auf Satellitenbildern sieht man die Folgen auf Jamaika.

30.10.2025, 11:43

Hurrikan «Melissa» hat in den Karibikstaaten Jamaika, Kuba und Haiti zahlreiche Menschenleben gefordert und verheerende Schäden angerichtet und zieht nun im Atlantik über die Inselkette der Bahamas hinweg. In Jamaika begannen bereits erste Aufräumarbeiten, doch wegen der teils katastrophalen Schäden dürfte der Wiederaufbau noch lange dauern. Die Vorher-Nachherbilder zeigen, was «Melissa» angerichtet hat.

«Melissa» zog am Dienstag als Hurrikan der Kategorie fünf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 298 Kilometern pro Stunde über Jamaika hinweggezogen.

Es gab Sturmfluten, zerstörerische Winde und heftige Regenfälle.

Bilder und Videos aus den betroffenen Gebieten zeigen zerstörte Häuser, überschwemmte Strassen und umgestürzte Bäume. Auch auf den Satelitenbildern sind die Schäden klar zu sehen.

Der Sturm riss zudem viele Masten um und verursachte Stromausfälle. Auch Krankenhäuser, Schulen, Kirchen und Brücken sind vielerorts beschädigt. Mindestens neun Menschen kamen im Inselstaat ums Leben: sechs durch den Sturm selbst und drei bereits bei den Vorbereitungen auf den Hurrikan, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

  • Bild 1 von 15. Nach den Verwüstungen auf Kuba zieht der Hurrikan «Melissa» weiter in Richtung der Bahamas. Bildquelle: EPA / Ernesto Mastrascusa.
    In Kuba stürzten Strommasten um.
  • Bild 2 von 15. In Kuba führte der Hurrikan zu Überschwemmungen. Bildquelle: EPA/Ernesto Mastrascusa.
    Ein Fluss ist über die Ufer getreten.
  • Bild 3 von 15. Mit einer Geschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer.
    Person steht auf Betonblock und schaut auf stürmische See.
  • Bild 4 von 15. In Kingston hat «Melissa» Strassen überflutet. Bildquelle: Keytone/Rudolf Brown.
    Überflutete Strasse mit teilweise untergetauchten Autos und Gebäuden im Hintergrund.
  • Bild 5 von 15. Auch Häuser stehen teilweise komplett unter Wasser. Bildquelle: REUTERS/Maria Alejandra Cardona.
    Überflutetes Haus und Fahrzeug in braunem Hochwasser.
  • Bild 6 von 15. «Melissa» ist einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind.  . Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix.
    Starker Wellengang trifft auf Küste, Palme im Sturmwind.
  • Bild 7 von 15. Es werden Überschwemmungen, Sturmfluten und Erdrutsche erwartet. Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix.
    Person laufen auf einer gefluteten Strasse.
  • Bild 8 von 15. Für die Menschen in Jamaika ist die Lage lebensbedrohlich. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer.
    Eine grosse Welle kommt einem Haus sehr nahe.
  • Bild 9 von 15. In Kuba ist der Hurrikan ebenfalls auf Land getroffen. Bildquelle: AP Photo / Ramón Espinosa.
    Person in Decke gehüllt bei windigen, bewölkten Wetter am Meer.
  • Bild 10 von 15. Die Menschen in Jamaika suchen vor dem Hurrikan Schutz, wie hier in einer Schule. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix.
    Menschen ruhen auf Matratzen in einem Klassenzimmer.
  • Bild 11 von 15. Vor dem Eintreffen von «Melissa» umhüllten Angestellte einer Tankstelle in der Hauptstadt Kingston die Zapfsäulen mit Plastik. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix.
    Strassenhunde vor einer verlassenen Tankstelle.
  • Bild 12 von 15. Andere Ladenbesitzerinnen und -besitzer versuchen, mit Holzplatten die Fenster zu schützen. Bildquelle: EPA / RUDOLPH BROWN.
    Gesperrte Geschäfte mit Holztafeln verschlossen, nasser Parkplatz.
  • Bild 13 von 15. Schon die ersten Vorläufer von Hurrikan «Melissa» hinterliessen in Kingston zahlreiche Schäden. Bildquelle: REUTERS / Octavio Jones.
    Umgestürzter Baum auf regennasser Strasse bei Nacht.
  • Bild 14 von 15. Die starken Winde sorgen in der Hauptstadt am Nachmittag für erste umgeknickte Bäume. Bildquelle: EPA/Rudolph Brown.
    Umgestürzte Bäume auf Bürgersteig nach Sturm.
  • Bild 15 von 15. Hurrikan «Melissa», der vor Jamaika (nördlich des Hurrikan-Auges) derzeit wütet, hat die höchste Stufe 5 und ist dieses Jahr der global stärkste Sturm, wie CNN berichtete. Bildquelle: CIRA/NOAA.
    Satellitenbild eines starken Hurrikans über dem Atlantik.
Erste Aufräumarbeiten haben bereits begonnen, doch wegen der teils katastrophalen Schäden dürfte der Wiederaufbau noch lange dauern. «Der Schaden ist gross, aber wir werden all unsere Energie in einen starken Wiederaufbau stecken», schrieb Jamaikas Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X. Er postete ein Video mit Luftaufnahmen, die schwer betroffene Gebiete im Bezirk St. Elizabeth zeigten.

10vor10, 29.10.25, 21.50 Uhr ; 

