Der Wirbelsturm zerstörte ganze Landstreifen in der Karibik. Auf Satellitenbildern sieht man die Folgen auf Jamaika.

So wütete «Melissa» auf Jamaika – die Vorher-Nachher-Bilder

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Hurrikan «Melissa» hat in den Karibikstaaten Jamaika, Kuba und Haiti zahlreiche Menschenleben gefordert und verheerende Schäden angerichtet und zieht nun im Atlantik über die Inselkette der Bahamas hinweg. In Jamaika begannen bereits erste Aufräumarbeiten, doch wegen der teils katastrophalen Schäden dürfte der Wiederaufbau noch lange dauern. Die Vorher-Nachherbilder zeigen, was «Melissa» angerichtet hat.

«Melissa» zog am Dienstag als Hurrikan der Kategorie fünf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 298 Kilometern pro Stunde über Jamaika hinweggezogen.

Es gab Sturmfluten, zerstörerische Winde und heftige Regenfälle.

Bilder und Videos aus den betroffenen Gebieten zeigen zerstörte Häuser, überschwemmte Strassen und umgestürzte Bäume. Auch auf den Satelitenbildern sind die Schäden klar zu sehen.

Der Sturm riss zudem viele Masten um und verursachte Stromausfälle. Auch Krankenhäuser, Schulen, Kirchen und Brücken sind vielerorts beschädigt. Mindestens neun Menschen kamen im Inselstaat ums Leben: sechs durch den Sturm selbst und drei bereits bei den Vorbereitungen auf den Hurrikan, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 15. Nach den Verwüstungen auf Kuba zieht der Hurrikan «Melissa» weiter in Richtung der Bahamas. Bildquelle: EPA / Ernesto Mastrascusa. 1 / 15 Legende: Nach den Verwüstungen auf Kuba zieht der Hurrikan «Melissa» weiter in Richtung der Bahamas. EPA / Ernesto Mastrascusa

Bild 2 von 15. In Kuba führte der Hurrikan zu Überschwemmungen. Bildquelle: EPA/Ernesto Mastrascusa. 2 / 15 Legende: In Kuba führte der Hurrikan zu Überschwemmungen. EPA/Ernesto Mastrascusa

Bild 3 von 15. Mit einer Geschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer. 3 / 15 Legende: Mit einer Geschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen. KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer

Bild 4 von 15. In Kingston hat «Melissa» Strassen überflutet. Bildquelle: Keytone/Rudolf Brown. 4 / 15 Legende: In Kingston hat «Melissa» Strassen überflutet. Keytone/Rudolf Brown

Bild 5 von 15. Auch Häuser stehen teilweise komplett unter Wasser. Bildquelle: REUTERS/Maria Alejandra Cardona. 5 / 15 Legende: Auch Häuser stehen teilweise komplett unter Wasser. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Bild 6 von 15. «Melissa» ist einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind. . Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix. 6 / 15 Legende: «Melissa» ist einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind. Keystone/ Matias Delacroix

Bild 7 von 15. Es werden Überschwemmungen, Sturmfluten und Erdrutsche erwartet. Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix. 7 / 15 Legende: Es werden Überschwemmungen, Sturmfluten und Erdrutsche erwartet. Keystone/ Matias Delacroix

Bild 8 von 15. Für die Menschen in Jamaika ist die Lage lebensbedrohlich. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer. 8 / 15 Legende: Für die Menschen in Jamaika ist die Lage lebensbedrohlich. KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer

Bild 9 von 15. In Kuba ist der Hurrikan ebenfalls auf Land getroffen. Bildquelle: AP Photo / Ramón Espinosa. 9 / 15 Legende: In Kuba ist der Hurrikan ebenfalls auf Land getroffen. AP Photo / Ramón Espinosa

Bild 10 von 15. Die Menschen in Jamaika suchen vor dem Hurrikan Schutz, wie hier in einer Schule. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix. 10 / 15 Legende: Die Menschen in Jamaika suchen vor dem Hurrikan Schutz, wie hier in einer Schule. AP Photo / Matias Delacroix

Bild 11 von 15. Vor dem Eintreffen von «Melissa» umhüllten Angestellte einer Tankstelle in der Hauptstadt Kingston die Zapfsäulen mit Plastik. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix. 11 / 15 Legende: Vor dem Eintreffen von «Melissa» umhüllten Angestellte einer Tankstelle in der Hauptstadt Kingston die Zapfsäulen mit Plastik. AP Photo / Matias Delacroix

Bild 12 von 15. Andere Ladenbesitzerinnen und -besitzer versuchen, mit Holzplatten die Fenster zu schützen. Bildquelle: EPA / RUDOLPH BROWN. 12 / 15 Legende: Andere Ladenbesitzerinnen und -besitzer versuchen, mit Holzplatten die Fenster zu schützen. EPA / RUDOLPH BROWN

Bild 13 von 15. Schon die ersten Vorläufer von Hurrikan «Melissa» hinterliessen in Kingston zahlreiche Schäden. Bildquelle: REUTERS / Octavio Jones. 13 / 15 Legende: Schon die ersten Vorläufer von Hurrikan «Melissa» hinterliessen in Kingston zahlreiche Schäden. REUTERS / Octavio Jones

Bild 14 von 15. Die starken Winde sorgen in der Hauptstadt am Nachmittag für erste umgeknickte Bäume. Bildquelle: EPA/Rudolph Brown. 14 / 15 Legende: Die starken Winde sorgen in der Hauptstadt am Nachmittag für erste umgeknickte Bäume. EPA/Rudolph Brown

Bild 15 von 15. Hurrikan «Melissa», der vor Jamaika (nördlich des Hurrikan-Auges) derzeit wütet, hat die höchste Stufe 5 und ist dieses Jahr der global stärkste Sturm, wie CNN berichtete. Bildquelle: CIRA/NOAA. 15 / 15 Legende: Hurrikan «Melissa», der vor Jamaika (nördlich des Hurrikan-Auges) derzeit wütet, hat die höchste Stufe 5 und ist dieses Jahr der global stärkste Sturm, wie CNN berichtete. CIRA/NOAA Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Erste Aufräumarbeiten haben bereits begonnen, doch wegen der teils katastrophalen Schäden dürfte der Wiederaufbau noch lange dauern. «Der Schaden ist gross, aber wir werden all unsere Energie in einen starken Wiederaufbau stecken», schrieb Jamaikas Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X. Er postete ein Video mit Luftaufnahmen, die schwer betroffene Gebiete im Bezirk St. Elizabeth zeigten.