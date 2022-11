19-Jähriger gesteht Mord an zehn Menschen in Buffalo

Schiesserei in Supermarkt

Rund ein halbes Jahr nach seiner Tat in einem Supermarkt in Buffalo gesteht ein 19-Jähriger das Attentat.

Der junge Mann tötete zehn Menschen und verletzte mindestens drei.

Die meisten Opfer waren schwarz, daher gehen die Behörden von rassistischen Motiven aus.

00:58 Video Aus dem Archiv: Zehn Tote nach Schiesserei in Buffalo Aus Tagesschau vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Mitte Mai 2022 eröffnete der damals 18-Jährige in einem Supermarkt in Buffalo schwer bewaffnet das Feuer. Der Schütze konnte noch am Tatort festgenommen werden. Nun hat er vor einem US-Gericht seine Tat gestanden. Der Mann wird unter anderem wegen Inlandsterrorismus und Mordes als Hassverbrechen angeklagt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter rassistische Motive hatte, da elf der 13 Opfer schwarz waren. Zudem fanden sie im Internet ein 180-seitiges Manifest mit rassistischen und gewaltbereiten Aussagen, welches mutmasslich vom Täter stammt.