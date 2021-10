Die Polizei von Arlington im Bundesstaat Texas hat einen 18-Jährigen verhaftet, der im Verdacht steht, während einer Schlägerei das Feuer eröffnet zu haben.

Die Schiesserei hat sich an einer High School in Arlington am Mittwoch zugetragen.

Der mutmassliche Schütze soll vier Personen verletzt haben, die teils hospitalisiert werden mussten.

Drei der vier Verletzten sollen Schüler gewesen sein, berichtet die Agentur AP, gestützt auf Polizeiaussagen. Die Behörden untersuchen nun, wie der Verdächtige an die Waffe gekommen ist.

Erst vor wenigen Tagen gab es im Bundesstaat Texas eine Schiesserei an einer Schule in Houston, bei der ein Verwalter verletzt wurde.

Die tödlichste Schiesserei an einer Schule in Texas ereignete sich im Mai 2018, als ein damals 17-Jähriger mit einer Schrotflinte und einer Pistole bewaffnet das Feuer an der Santa Fe High School in der Nähe von Houston eröffnet und zehn Menschen getötet hat.