Der Suezkanal, der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet, ist durch ein riesiges, feststeckendes Containerschiff blockiert. Damit ist die wichtige Transport-Route für Rohöl aus dem Mittleren Osten sowie für Container von Asien nach Europa derzeit nicht befahrbar.

Trotz aller laufenden Versuche, das Schiff freizubekommen, sei derzeit völlig offen, wie lange der wichtige Kanal für den Schiffsverkehr noch gesperrt bleibe, sagt der Journalist Karim El-Gawhary in Kairo.

Karim El-Gawhary Journalist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Sohn eines Ägypters und einer Deutschen ist freischaffender Journalist und arbeitet in Kairo.

SRF News: Was ist passiert im Suezkanal?

Karim El-Gawhary: Das 400 Meter lange Mega-Containerschiff MV Ever Given der chinesischen Reederei Evergreen hat sich am südlichen Ende des Suezkanals eingekeilt.

100 Schiffe warten auf die Durchfahrt durch den Suezkanal.

Der Kanal ist völlig blockiert, rund 100 Schiffe warten auf beiden Seiten des Kanals zwischen Mittelmeer und Rotem Meer auf ihre Durchfahrt. Ein Bagger und sieben Schlepper versuchen, das Mega-Schiff freizubekommen.

Bild 1 / 5 Legende: Starke Winde und ein Stromausfall an Bord führten höchstwahrscheinlich zur Havarie. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Das Containerschiff soll mit mehreren Schleppern wieder ins richtige Fahrwasser gezogen werden. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Die Bergungsarbeiten könnten mehrere Tage andauern. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Auf dem Satelliten-Bild ist das blockierte Schiff gut erkennbar. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Das blockierte Containerschiff könnte den weltweiten Schiffsverkehr zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer tagelang stören. Keystone

Den kleinen Bagger sieht man auch auf Bildern – wird er das Problem lösen können?

Derzeit sind ausser dem Bagger auch alle verfügbaren Schleppschiffe im Suezkanal daran, den Container-Riesen freizubekommen. Wenn das nicht gelingt, müsste ein Teil der Container auf der MV Ever Given mitten im Suezkanal gelöscht, also entladen werden.

Möglicherweise muss ein Teil der Ladung gelöscht werden, um das Schiff freizubekommen.

So würde die Last kleiner und das aufgelaufene Schiff käme eher frei. Das wäre logistisch allerdings eine grössere Aktion und würde wohl mehrere Tage dauern.

Welche Folgen hat die Blockade des Suezkanals?

Der Kanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, rund zwölf Prozent des Welthandels gehen dort hindurch. Letztes Jahr fuhren insgesamt rund 19'000 Schiffe durch den Suezkanal.

Das Gespräch führte Susanne Stöckl.