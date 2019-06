Drei Tage nach dem schweren Bootsunglück auf der Donau in Budapest wollen die Helfer ihre Suche nach den 21 Vermissten ausdehnen.

Das Unglück forderte sieben Menschenleben.

Gegen den Kapitän des Flusskreuzfahrtschiffs «Viking Sigyn» wird wegen «krimineller Fahrlässigkeit» auf einer öffentlichen Wasserstrasse ermittelt.

Am Samstag sei geplant, die Suche an der Oberfläche der Donau auf einer Strecke von bis zu 50 Kilometern flussabwärts fortzusetzen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Regierungsbeamte. Ungarns Behörden arbeiten auch mit Serbien zusammen, weil nicht ausgeschlossen werde, dass Leichen bis in das Nachbarland treiben könnten.

Zu dem Unglück war es am Mittwochabend gekommen, als das kleine Ausflugsschiff «Hableany» («Nixe») mit dem wesentlich grösseren Flusskreuzfahrtschiff «Viking Sigyn» zusammenstiess.

Der 64-jährige ukrainische Kapitän der unter Schweizer Flagge fahrenden «Sigyn» war am Donnerstag in Gewahrsam genommen worden, gegen ihn wird wegen «krimineller Fahrlässigkeit» auf einer öffentlichen Wasserstrasse ermittelt. Der Anwalt des Kapitäns erklärte, dass das Gericht seinen Antrag auf eine Freilassung gegen Kaution abgewiesen habe.

Warten auf den Unterwassereinsatz

Die Suche an der Oberfläche wollten die südkoreanischen Teams laut Yonhap mit Booten fortsetzen, die ihnen von den lokalen Behörden zur Verfügung gestellt wurden. Die Taucher aus Südkorea und Ungarn erwarteten demnach, am Montag ihren Einsatz unter Wasser, wenn möglich auch früher, beginnen zu können.

Möglicherweise sind auch im untergegangenen Schiff einige Leichen, vermuteten die ungarischen Behörden. Den Tauchern sei es wegen der starken Strömung und des steigenden Wasserstands unmöglich, sich dem Wrack zu nähern, berichtete das ungarische Nachrichtenportal «index.hu» unter Berufung auf die Behörden.

Theoretisch würde es mindestens fünf Tage dauern, bis der Wasserstand so weit sinkt, dass ein Zugang zum Wrack möglich wäre, hiess es. Derzeit führt die Donau am Unglücksort Wasser in Höhe von etwa 5.3 Metern, normal wären vier Meter. Auch ein Herausheben des Wracks aus dem Wasser sei derzeit technisch nicht zu machen, teilte das Innenministerium in Budapest mit.