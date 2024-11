Aleppo war in den ersten Jahren des syrischen Bürgerkriegs (seit 2011) stark umkämpft und wurde schwer verwüstet. Damals wurden die Aufständischen vom syrischen Militär und seinen Verbündeten gewaltsam aus dem östlichen Teil der Stadt vertrieben. Der syrische Präsident Baschar al-Assad erklärte die umkämpfte Stadt 2016 für «befreit». Die Schlacht um Aleppo galt als eine der schlimmsten in dem seit 2011 andauerndem Bürgerkrieg in Syrien. Idlib ist seit Jahren in der Hand der Aufständischen.