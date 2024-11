Drei Tage nach der überraschenden Offensive haben Aufständische die Assad-Truppen in Vororte der Millionenstadt vertrieben. Das Regime plant mit russischer Hilfe angeblich den Gegenschlag.

Syrische Rebellen kontrollieren Aktivisten zufolge nach den schwersten Kämpfen seit Jahren mittlerweile grosse Teile der Millionenstadt Aleppo. Das sagte Rami Abdel Rahman, der Leiter der in Grossbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach drangen die Aufständischen zum ersten Mal seit 2016 in Aleppo ein – und das nur drei Tage nach dem Start ihrer überraschenden Offensive gegen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad. Die Rebellen kontrollierten dort nun auch Regierungsgebäude und Gefängnisse, erklärt die Beobachtungsstelle. Videoaufnahmen zeigen, wie eine Büste von Baschar al-Assad geschleift wird.

Regierungstruppen hätten sich in einen Vorort der Stadt zurückgezogen. Auch der Gouverneur und Polizeipersonal hätten das Stadtzentrum verlassen. Laut Berichten versammelt die Regierung ihre Streitkräfte im Osten der Stadt für einen Gegenschlag.

Russische Luftangriffe

Sollte Aleppo dauerhaft an die Aufständischen fallen, wäre das ein herber Schlag für Präsident Assad, der seine Macht mit Hilfe russischer und iranischer Unterstützung in den letzten Jahren wieder festigen konnte. Die Offensive der Rebellen ist eine bemerkenswerte Entwicklung in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg. Die Fronten hatten sich zuletzt wenig verändert.

Russland teilte mit, es werde die syrischen Regierungstruppen unterstützen. In der Nacht griffen russische Kampfflugzeuge der Beobachtungsstelle zufolge dann zum ersten Mal seit 2016 wieder Ziele in der syrischen Millionenstadt an.

Regierungstruppen unter Druck

Eine Allianz von Aufständischen unter der Führung der Islamistenorganisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS) hatte diese Woche bei einer Offensive im Nordwesten des Landes überraschend grosse Gebietsgewinne erzielt. Die Regierungstruppen und ihre Verbündeten gerieten im Umland der Städte Idlib und Aleppo unter Druck. Die Allianz islamistischer Rebellen nennt ihre neue Offensive «Abschreckung der Aggressionen».

Legende: In schweren Kämpfen sind syrische Rebellen erstmals nach acht Jahren wieder nach Aleppo vorgedrungen und kontrollieren nach drei Tagen angeblich grosse Teile der Stadt. Keystone/AP/GHAITH ALSAYED

Am Freitag erreichten die Gefechte den Stadtrand Aleppos. Augenzeugen zufolge waren Gefechtslärm und Explosionen weithin zu hören. Ein Teil der Regierungstruppen verliess demnach seine Stellungen. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort sind Tausende auf der Flucht in ländliche Gebiete oder andere Städte. Die Rebellenallianz verhängte nach eigenen Angaben eine Ausgangssperre in der Stadt bis 8.00 Uhr morgens am Samstag.

Das syrische Verteidigungsministerium gab an, die Streitkräfte seien mit massiven Angriffen im Umland Aleppos und Idlibs konfrontiert. Die Armee griff mit Unterstützung russischer Kampfjets Dutzende Ziele in Idlib und im Umland von Aleppo an. Ein Sprecher der russischen Armee teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit, mindestens 200 Rebellen seien bei russischen Angriffen getötet worden.

Aleppo war in den ersten Jahren des syrischen Bürgerkriegs stark umkämpft und wurde grossflächig zerstört. Erschütternde Aufnahmen der verwüsteten Stadt gingen damals um die Welt. 2016 wurden die Aufständischen vom syrischen Militär und dessen Verbündeten gewaltsam aus dem östlichen Teil der Stadt vertrieben. Die Schlacht um Aleppo gilt bis heute als eine der schlimmsten in mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg. Idlib ist seit Jahren in der Hand der Aufständischen.