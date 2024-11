Per E-Mail teilen

Ein Gericht in Rom bleibt dabei: Italien darf weiterhin keine Migranten nach Albanien abschieben und ihre Asylverfahren von dort aus beschleunigt abwickeln.

Das Gericht bezog sich in seinem Urteil erneut auf den Europäischen Gerichtshof.

Dieses hatte die Herkunftsländer der Flüchtlinge oder Migranten, Bangladesch und Ägypten, als nicht durchwegs sicher bezeichnet.

Nun müsse der Europäische Gerichtshof das endgültige Urteil über das Abschiebeverfahren fällen, so das Gericht in Rom. Für die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni heisst dies, dass ihr Versuch, Asylverfahren nach Albanien auszulagern, zumindest vorläufig gescheitert ist.

Legende: Eine Gruppe von Migranten, die in internationalen Gewässern um Italien abgefangen wurde, kommt am 8.11.2024 an Bord des italienischen Marineschiffs «Libra» in Shëngjin, Albanien. KEYSTONE/EPA/MALTON DIBRA

Das Marineschiff «Libra» hatte am Freitag acht Männer aus Ägypten und Bangladesch von einem Flüchtlingsboot an Bord genommen, das sich aus Afrika auf den Weg nach Europa gemacht hatte. Ursprüngliches Ziel des Boots war die Mittelmeerinsel Lampedusa – einer der Brennpunkte der Fluchtrouten nach Europa. Doch das Marineschiff brachte die Männer stattdessen nach Albanien.

Die Zahl von lediglich acht erklärt sich dadurch, dass die italienischen Beamten genau darauf achteten, dass es sich nur um erwachsene Männer aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten handelt.

Regierung Meloni versuchte den juristischen Trick

Eben daran war ein erster Versuch der Meloni-Regierung im Oktober gescheitert: Insgesamt 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch mussten aus Albanien schliesslich doch weiter nach Italien gebracht werden.

Korrespondent: «Das Manöver hat nichts gebracht» Box aufklappen Box zuklappen SRF-Italien-Korrespondent Franco Battel zum Urteil aus Rom: «Das Manöver hat nun nichts gebracht: Die italienischen Richter blockieren die Asylverfahren in Albanien weiterhin, indem sie den Fall an den Europäischen Gerichtshof weiterziehen. Dieser muss nun endgültig entscheiden – wann genau, ist unklar, wohl erst im nächsten Jahr. Das heisst: Bis dann werden die mit viel Aufwand und mit Steuergeld errichteten italienischen Lager in Albanien wohl keine Funktion haben, ausser dass dort weiterhin italienische Beamtinnen und Beamten Dienst tun – ohne aber Asylfälle abwickeln zu können.»

Das zuständige Gericht in Rom entschied, dass beide Länder keine sicheren Herkunftsstaaten sind – eine schwere Niederlage für Meloni. Die Regierung legte daraufhin per Dekret eine neue Liste mit 19 vermeintlich sichereren Herkunftsländern fest, darunter wieder Ägypten und Bangladesch. Doch auch dies genügte den Richterinnen und Richtern in Rom nicht.

Gehässige Debatte in Italien

Laut SRF-Italien-Korrespondent Franco Battel ist klar, dass die Kosten für das Modell Albanien sehr hoch sind, was die linke Opposition immer wieder scharf kritisiere. Dass Richterinnen und Richter die Asylverfahren in Albanien stoppten, hat in Italien zu einer gehässigen Debatte zwischen der rechten Regierung und der Justiz geführt. Diverse Minister, allen voran Vizepremier Matteo Salvini, werfen gewissen Richtern vor, «Kommunisten» zu sein und die Regierung zu torpedieren.

Die angegriffenen Richterinnen und Richter wiederum pochen auf ihre Unabhängigkeit und sprechen von einem unerträglichen Druck, der auf ihnen laste. Eine der beteiligten Richterinnen lebt nach Morddrohungen unter Polizeischutz. Nach dem Urteil von heute sei es laut Franco Battel wahrscheinlich, dass der Konflikt zwischen der Regierung Meloni und der Justiz unvermindert weitergeht oder gar noch grösser wird.