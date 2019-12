Mehr aus dieser Rubrik

US-Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass es sich beim Angriff auf einem Marinestützpunkt in Florida um einen Terrorakt handle.

Gemäss FBI handelte der Täter alleine, die Pistole hatte er sich legal beschafft.

Die Leiterin der Ermittlungen bei der Bundespolizei FBI, Rachel Rojas, sagte am Sonntag, die Einstufung als terroristischer Akt erweitere die zur Verfügung stehenden Mittel für die Untersuchungen.

Der Schütze hatte am Freitag auf der Militärbasis Pensacola im US-Bundesstaat Florida um drei Menschen getötet und weitere verletzt, bevor er von Einsatzkräften erschossen wurde. Es handelte sich nach FBI-Angaben um einen 21 Jahre alten Angehörigen der saudischen Luftwaffe, der sich zur Ausbildung auf dem Stützpunkt in Florida aufhielt.

Der Angriff in Florida ist nicht der erste auf einem US-amerikanischen Militärstützpunkt in dieser Woche: Erst am Mittwoch hatte ein Angehöriger der US-Marine auf dem Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii zwei Zivilangestellte getötet und sich anschliessend selbst erschossen.