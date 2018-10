Die US-Behörden haben weitere Einzelheiten zum Angriff auf eine Synagoge in Pittsburgh vom Samstag bekannt gegeben. Der Angreifer drang am Sabbat-Tag mit einem Sturmgewehr und mindestens drei Pistolen bewaffnet in die Lebensbaum-Synagoge ein. Die elf Toten seien in drei verschiedenen Räumen innerhalb des Gebäudes gefunden worden.

Die Todesopfer seien zwischen 54 und 97 Jahre alt gewesen. Sechs Personen seien verletzt worden, ein angeschossener Polizist befinde sich in kritischem Zustand, hiess es an einer Medienkonferenz. Der Stadtpräsident von Pittsburgh sagte zudem, es sei der schlimmste Tag in der Geschichte der Stadt.

Schütze verfasste antisemitische Botschaften

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um den 46-jährigen Robert B. aus Pittsburgh. Sein Plan sei es gewesen, «Juden zu töten», sagte der Staatsanwalt für den Westen des Bundesstaats Pennsylvania.

Der Schütze soll Verfasser einer Serie von antisemitischen Botschaften sein, die im bei weissen Nationalisten und Mitgliedern der rassistischen Alt-Right-Bewegung beliebten Onlinenetzwerk «Gab.com» veröffentlicht wurden – eine davon nur wenige Stunden vor dem Angriff auf die Synagoge.

Legende: SRF

Wie die «New York Times» berichtet, schrieb B. in einem anderen Beitrag, er mache sich nichts aus Trump, weil dieser «ein Globalist ist, kein Nationalist». Die USA könnten nicht wieder gross gemacht werden, so lange es eine jüdische «Verseuchung» gebe, schrieb er demnach mit Hinweis auf Trumps Slogan «Make America Great Again».