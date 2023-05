Den USA droht Anfang Juni die Zahlungsunfähigkeit.

Die Republikaner sehen keine produktiven Gespräche und unterbrachen die Verhandlungen.

Nach einigen Stunden sind die Parteien zurückgekehrt.

Legende: Laut Kevin McCarthy werden die Gespräche noch am Freitagabend Ortszeit fortgesetzt. Keystone/Shawn Thew

Die Schuldengrenze der USA liegt bei 31.4 Billionen US-Dollar. Diese Marke ist mittlerweile erreicht und das Finanzministerium muss die Kapitalreserven anzapfen. Lange geht das nicht gut, bereits Anfang Juni könnte den USA die Zahlungsunfähigkeit drohen. Ein Szenario, das abgewendet werden soll, aber die Verhandlungen zwischen den Republikaner und den Demokraten stocken.

Rund eine Stunde nach dem Verhandlungsbeginn verliessen die Republikaner bereits die neusten Gespräche. Mehrere US-Medien zitierten am Freitag den republikanischen Abgeordneten Garret Graves: «Wir haben beschlossen, eine Pause einzulegen, weil es einfach nicht produktiv ist.» Dem gegenüber ist ein Vertreter des Präsidialamtes verhalten optimistisch, eine Vereinbarung sei noch möglich, wenn beide Seiten zu Zugeständnissen bereit seien.

Eine Pause von einigen Stunden

Gegenüber «Fox Business» erklärte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dass noch am Freitagabend Ortszeit, am frühen Samstagmorgen in der Schweiz, die Gespräche wieder aufgenommen werden sollen. Diese Nachricht entpuppt sich als richtig. Um etwa 19:00 Uhr Ortszeit kehrten die Parteien an den Verhandlungstisch zurück.

Audio Archiv: Biden muss Reiseprogramm wegen Schuldenkrise abkürzen 01:49 min, aus Nachrichten vom 18.05.2023. Bild: Keystone/Susan Walsh abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Wegen der Schuldenkrise musste US-Präsident Joe Biden bereits seine Reisepläne ändern. Nach dem G7-Gipfeltreffen wollte Biden ursprünglich nach Papua-Neuguinea und Australien weiterreisen. Diese Treffen musste der US-Präsident mittlerweile absagen, um im eigenen Land an der Lösung der Schuldenkrise mitzuwirken. Joe Biden wird auf den Treffen im ozeanischen Raum durch seinen Aussenminister Antony Blinken ersetzt.