Amoklauf in Texas: Was bisher bekannt ist

Die Tat: An einer Primarschule im US-Bundesstaat Texas hat am Dienstagnachmittag ein junger Mann 19 Schulkinder und mindestens zwei Erwachsene getötet. Das hat das Texas Departement of Public Safety bestätigt.

«Es hätte noch schlimmer sein können» Box aufklappen Box zuklappen Greg Abbott hat nach dem Massaker der Polizei gedankt. «Die Realität ist, so schrecklich wie das, was passiert ist, ist: Es hätte schlimmer sein können», sagte Abbott am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. «Sie haben unglaublichen Mut bewiesen, indem sie in die Schüsse liefen, nur um Leben zu retten», sagte er über die Einsatzkräfte. «Es ist eine Tatsache, dass sie durch ihre schnelle Reaktion vor Ort in der Lage waren, auf den Bewaffneten zu reagieren und ihn auszuschalten. Sie waren in der Lage, Leben zu retten.» Leider seien es nicht genug Leben gewesen.

Erick Estrada vom Ministerium für innere Sicherheit in Texas schilderte dem Sender CNN die ersten Erkenntnisse zum Hergang der Tat: Der Verdächtige habe zunächst in der Wohnung seiner Grossmutter auf diese geschossen. Gemäss Gouverneur Greg Abbott habe der Schütze ihr ins Gesicht geschossen habe – sie überlebte. Anschliessend sei der Schütze mit einem Auto zur Schule gefahren und habe dort einen Unfall verursacht. Der junge Mann habe das Auto verlassen und sei mit einer Schutzweste bekleidet sowie mit Rucksack und Gewehr in die Schule eingedrungen. Dort habe er das Feuer eröffnet. Der Amokläufer wütete so lange, bis ihn Sicherheitskräfte laut Medienberichten erschossen.

Alle Todesopfer befanden sich in einem Klassenzimmer, in dem sich der Täter zuvor verbarrikadiert hatte, sagte Polizeisprecher Chris Olivarez.

00:53 Video Viviane Manz: «Tod durch Schusswaffen ist die häufigste Todesursache für Kinder» Aus Tagesschau vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Mutmasslicher Täter: Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich beim Amokschützen um einen 18-Jährigen. Laut Medienberichten soll der Schütze die bei der Tat verwendete Waffe vor rund einer Woche kurz nach seinem 18. Geburtstag gekauft haben.

Taten auf Facebook angekündigt Box aufklappen Box zuklappen Der Amokläufer hat nach Angaben von Gouverneur Greg Abbott seine Pläne kurz vor der Tat auf Facebook angekündigt. Er habe zunächst geschrieben, dass er seine Grossmutter erschiessen werde, so Abbott. Sein zweiter Beitrag lautete demnach, dass er auf seine Grossmutter geschossen habe. Etwa eine Viertelstunde vor der Ankunft an der Schule habe der 18-Jährige geschrieben, dass er in einer nicht namentlich genannten Grundschule um sich schiessen werde, sagte der Gouverneur.

Abbott zufolge war der Schütze nicht vorbestraft. Es sei aber nicht sicher, ob der Amokläufer irgendwelche Eintragungen als Jugendlicher hatte. Das müsse noch ermittelt werde. Psychische Erkrankungen seien nicht bekannt, so Abbott.

Der Ort: Die Bluttat ereignete sich in der Robb Elementary School in der Kleinstadt Uvalde. Der 16'000 Einwohner-Ort nahe San Antonio in Texas steht unter Schock.

Die Opfer: Beim Vorfall wurden mindestens 19 Kinder und mindestens zwei Erwachsene getötet. Wie das Ministerium für innere Sicherheit mitteilte, wurde ein Beamter der US-Grenzkontrolle bei einer Schiesserei verletzt. Viele Kinder waren mit schweren Verletzungen in umliegende Spitäler gebracht worden. Mehrere Stunden nach der Tat waren immer noch Angehörige im Unklaren über den Verbleib einzelner Schüler.

Die Reaktionen: Gouverneur Greg Abbott sprach in einer ersten Stellungnahme von einer schrecklichen und unbegreiflichen Tat.

Wenige Stunden nach der Attacke versuchte US-Präsident Joe Biden in Worte zu fassen, was viele Eltern in Uvalde womöglich fühlen: «Ein Kind zu verlieren, ist, als wenn einem ein Stück der eigenen Seele entrissen wird», sagte Biden unmittelbar nach seiner Rückkehr von einer Asien-Reise im Weissen Haus.

Biden kennt diesen Schmerz: Er verlor als junger Mann seine erste Ehefrau und seine kleine Tochter bei einem Autounfall. Später starb einer seiner erwachsenen Söhne an Krebs. Es sei, als ob man ersticke, sagte Biden.

Bundespräsident Ignazio Cassis zeigte sich zutiefst betroffen über den sinnlosen Verlust junger Leben. Er kondolierte den Betroffenen und der US-Bevölkerung. In der Welt gebe es keinen Platz für solch schreckliche Gewalttaten, wie es im auf Englisch verfassten Tweet heisst.

Aufflammende Debatte: Das Massaker befeuerte umgehend die anhaltende Debatte um die legeren Gesetze in den USA zum Waffenbesitz. Präsident Biden sprach mit Vehemenz von einer Epidemie an Waffengewalt, die es sonst nirgendwo auf der Welt gebe. «Wir müssen handeln.» Als Nation müsse sich die USA fragen, wann sie der Waffenlobby endlich die Stirn biete.

00:52 Video Zunehmende Amokläufen in den USA Aus Tagesschau vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.