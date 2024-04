«Das Gesetz entspricht in weiten Teilen dem Anliegen der in der Schweiz vor drei Jahren knapp abgelehnten Konzernverantwortungs-Initiative. Und das, obschon die EU-Vorlage gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag aufgeweicht wurde. So gelten nun längere Übergangsfristen, zudem werden bloss noch vier bis fünf Prozent der Firmen in der EU von dem Gesetz betroffen sein, die anderen sind schlicht zu klein. Aber dem EU-Parlament war dieses abgeschwächte Gesetz lieber als gar keines – man könne es später ja immer noch verschärfen, so die Haltung.

Kritiker sagen, dass die Umsetzung des Lieferkettengesetzes schwierig werde, dass viel Kontrollaufwand betrieben werden müsse. Die Absicht mit dem Gesetz ist jedoch, dass es vor allem präventiv wirken soll: Die Unternehmen sollen ihre Lieferketten also selbst kontrollieren und den Vorgaben des Gesetzes entsprechend ausgestalten – schon nur, um Reputationsschäden zu vermeiden. Mit dem Gesetz soll demnach ein Kulturwandel eingeleitet werden: Die Firmen sollen nicht mehr um jeden Preis rücksichtslos Geschäfte machen, um maximale Profite zu erreichen. Und: In der Schweiz dürfte das EU-Gesetz vor allem die hier ansässigen Rohstoff-Handelsfirmen betreffen.»