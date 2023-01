In der Schweiz wurde 2020 über die Konzernverantwortungsinitative abgestimmt. Sie hatte zum Ziel – ähnlich wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz in Deutschland –, umweltverseuchende Praktiken, Kinderarbeit, Missachtung von Menschenrechten, unmenschliche Arbeitsbedingungen usw. zu verhindern. Die Initiative wurde vom Volk angenommen, sie scheiterte aber am Ständemehr.