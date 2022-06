Legende: Keystone

Anfang Mai hat die EU-Kommission der Schweizer Staatssekretärin Livia Leu einen Brief geschickt. Sie stellte darin der Schweizer Regierung zehn konkrete Fragen zum bilateralen Verhältnis, nachdem der Bundesrat das mit Brüssel während Jahren ausgehandelte Rahmenabkommen abgeschossen hatte. Nun hat die Staatssekretärin einen Antwortbrief nach Brüssel geschickt. Die Zeitschrift «Nebelspalter» hat als erstes Medium darüber berichtet, der Brief liegt auch SRF vor. Es stellt sich die Frage, ob der Schweizer Antwortbrief der EU reicht, um in neue Verhandlungen zu treten.