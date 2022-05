Eines vorweg: Der Brief der EU-Kommission an die Adresse von Staatssekretärin Livia Leu ist für sie keine Überraschung. Die EU-Kommission kündigte beim letzten Treffen einen solchen Brief an.

Nun ist er bei der Staatssekretärin angekommen. Sie sagt dazu: «Das ist ein Teil des Sondierungsprozesses. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man auch etwas Schriftliches schickt, und er ist ja an mich adressiert. Das heisst, es ist ganz klar ein Teil des Austausches, den ich mit dem Kabinettschef von Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic führe.»