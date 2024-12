Dass es im Ölkonzessionsgebiet von Lundin im Sudan Verbrechen an der Zivilbevölkerung gab, ist unbestritten. Tausende Menschen wurden getötet, verletzt, oder vergewaltigt, Zehntausende vertrieben, ihre Häuser zerstört. Die sudanesischen Soldaten und Milizen, die diese Verbrechen an Zivilisten begangen haben, sind nie von einem Gericht für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen worden. Der Prozess setzt sich somit auch mit den Fragen von Mitschuld auseinander und der Frage, wie weit Rohstoffkonzerne bei Geschäften in Krisen- und Konfliktgebieten gehen dürfen.