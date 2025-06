Es gibt Aktivistengruppen in Südkorea, die Ballons nach Nordkorea schicken, an denen USB-Sticks mit Aufklärungsmaterial hängen. Solche Sticks werden auch über die chinesisch-nordkoreanische Grenze geschmuggelt.

Für die Bürger in Nordkorea sei es allerdings am besten, wenn sie nichts von diesen Sticks oder generell der Wirklichkeit wissen, vermutet Ostasien-Korrespondent Fritz. Alles andere würde sie in Gefahr bringen. Das Regime sei auf so vielen Lügen und verfälschten Wahrheiten aufgebaut, dass es unbedingt verhindern müsse, dass die Bevölkerung Zugang zu wahren Informationen bekäme. «Seit 80 Jahren schafft das Regime es im Prinzip, dass die Bürger so gut wie keinen Zugang zu unabhängigen Informationen haben, um sie eben maximal in seinem Sinn indoktrinieren zu können», sagt Martin Fritz.