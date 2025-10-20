Kabel der Standseilbahn waren wohl nicht normgerecht

Das Hauptkabel der Standseilbahn Elevador da Gloria in Lissabon, dessen Abriss Anfang September einen tödlichen Unfall verursachte, entsprach nicht den Sicherheitsnormen.

Dies geht aus einem vorläufigen Bericht des portugiesischen Büros für die Untersuchung von Flug- und Bahnunfällen (GPIAAF) hervor, wie die Agenturen ATS und AFP melden.

Die Behörde empfiehlt, alle weiteren Standseilbahnen der Hauptstadt weiterhin ausser Betrieb zu lassen. Es solle sichergestellt werden, dass deren Befestigungs- und Bremssysteme «die Kabinen auch im Falle eines Seilrisses halten können».

Vorläufiger Bericht der GPIAAF

Bei dem Unglück im touristischen Zentrum Lissabons kamen fünf Portugiesen, drei Briten, zwei Südkoreaner, zwei Kanadier, eine Französin, eine Schweizerin, ein Amerikaner und ein Ukrainer ums Leben.