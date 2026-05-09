Bergleute haben im Bürgerkriegsland Myanmar einen seltenen Rubin, den zweitgrössten solchen je im Land gefundenen Edelstein, entdeckt.

Laut staatlichen Medien hat er ein Gewicht von 11'000 Karat, was 2.2 Kilogramm entspricht.

Der Rubin wurde in der Nähe der Stadt Mogok gefunden. Die Stadt liegt in einer Region, die als Zentrum der lukrativen Edelsteinindustrie gilt. Zwar sei der Edelstein nur halb so schwer wie ein 1996 gefundener Stein mit 21'450 Karat oder 4.29 Kilogramm. Der neue Fund gelte aufgrund seiner überlegenen Farbe und Qualität jedoch als wertvoller.

Legende: Der gefundene Stein sei «aufgrund seiner überlegenen Farbe, seiner Reinheit und seiner Gesamtqualität» wertvoller als der bisher grösste Fund im Land, melden staatliche Medien. AP Photo/Myanmar Military True News Information Team

Rund 90 Prozent aller Rubine weltweit stammen aus dem südostasiatischen Land. Edelsteine zählen als wichtige Einnahmequelle für die Militärregierung des Bürgerkriegslandes, die die Bevölkerung gewaltsam unterdrückt. Sind sie von höchster Qualität, können Edelsteine einen Wert von mehreren Millionen Dollar erreichen.