Auf dem Lac des Rousses ist in den letzten Tagen ein ungewöhnliches Phänomen aufgetreten. Auf dem zugefrorenen See im französischen Jura haben sich sogenannte «Schneepfannkuchen» gebildet.

«Schneepfannkuchen» auf See im französischen Jura

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die kleinen, verschneiten Scheiben, wie sie auf dem Lac des Rousses zu sehen sind, entstehen nur unter bestimmten Bedingungen. Eiskalte Luft, ein komplett zugefrorener See und ein leichter Wind sind nötig, berichtet die Lokalzeitung «Voix du Jura».

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Solche Schneescheiben bilden sich nur selten. AFP/Fabrice Coffrini

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Der Lac des Rousses liegt auf 1075 Metern Höhe. AFP/Fabrice Coffrini

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Der See ist rund 22 Meter tief. AFP/Fabrice Coffrini

Schnee, der durch Windböen transportiert wird, sammelt sich um kleine Hindernisse auf der gefrorenen Oberfläche – Zweige, Eisblöcke oder andere Unebenheiten. Mit der Zeit lagert sich dort Reif ab und es entstehen kleine runde Schneescheiben.

Das Phänomen ist in Kanada unter dem Namen «Pancake Snow» bekannt und typisch für die grossen Seen Kanadas. Auf dem Lac des Rousses wurden schon früher Schneepfannkuchen beobachtet. Doch in diesem Jahr sind sie laut dem französischen Fernsehsender TF1 besonders gross und zahlreich.

Das aussergewöhnliche Naturschauspiel zieht Menschen an. «Ich hatte die Bilder im Internet gesehen. Wir dachten, es wäre schön, sie zu sehen», sagte eine Eisläuferin dem Fernsehsender.