«Macron will den öffentlich-rechtlichen Medien nicht die Finanzen abschnüren, sondern er will sie in Zukunft durch den Staat finanzieren. Diese vier Milliarden Euro, die durch die Fernsehgebühren in Frankreich zusammenkommen, sollen künftig ins Budget übernommen werden. Der Staat muss dann dieses Geld aus seinen eigenen Ressourcen finanzieren. Wie er dieses Geld aufbringen will, ist die grosse Frage. Der Staat ist hoch verschuldet und Macron hat versprochen, dass er die Steuern nicht erhöhen will.»