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Showeinlage in Budapest Minister in spe zeigt: den Wahlsieg kann man auch tanzen

14.04.2026, 20:55

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  • Viktor Orban und seine Fidesz-Partei haben am Sonntag nach 16 Jahren an der Macht die Parlamentswahl verloren. An Stelle von Orban regiert künftig Peter Magyar.
  • Der Erfolg wurde in der Hauptstadt Budapest frenetisch gefeiert.
  • Einer tanzte sich dabei in die Herzen der Zuschauer und vieler Userinnen und User auf der ganzen Welt: der designierte Gesundheitsminister Zsolt Hegedűs.

SRF 4 News, 13.04.2026, 19 Uhr ; 

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