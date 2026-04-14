- Viktor Orban und seine Fidesz-Partei haben am Sonntag nach 16 Jahren an der Macht die Parlamentswahl verloren. An Stelle von Orban regiert künftig Peter Magyar.
- Der Erfolg wurde in der Hauptstadt Budapest frenetisch gefeiert.
- Einer tanzte sich dabei in die Herzen der Zuschauer und vieler Userinnen und User auf der ganzen Welt: der designierte Gesundheitsminister Zsolt Hegedűs.
Showeinlage in Budapest Minister in spe zeigt: den Wahlsieg kann man auch tanzen
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SRF 4 News, 13.04.2026, 19 Uhr ; srf/spic