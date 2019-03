Nördlich von Tel Aviv ist am Morgen nach israelischen Angaben eine Rakete eingeschlagen. Sieben Menschen seien verletzt worden, teilten Polizei und Rettungskräfte mit.

Laut Militärs wurde ein Geschoss aus dem von Palästinensern kontrollierten Gazastreifen abgefeuert. Von palästinensischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Israel hat die Hamas für den Angriff verantwortlich gemacht und bereits Vergeltungsschläge angekündigt.

Im betroffenen Gebiet nördlich von Tel Aviv sei zuvor ein Raketenalarm ausgelöst worden, berichtete die linksliberale Zeitung «Haaretz». Einwohner berichteten laut der Zeitung von Explosionen.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom waren unter den Verletzten auch drei Kinder – ein Baby, ein dreijähriges Kleinkind und eine Zwölfjährige. Eine 60-jährige und eine 30-jährige Frau seien unter anderem durch Raketensplitter verletzt worden. Zudem würden einige Menschen wegen Schocks behandelt.

Israel kündigt Vergeltungsschlag an

Als Reaktion auf den eher ungewöhnlichen Raketenbeschuss auf dicht besiedeltes Gebiet Israels vom Gazastreifen wird mit einem israelischen Gegenschlag gerechnet. «Die Hamas hat diese Rakete abgefeuert», sagte eine israelische Armeesprecherin. «Wir sehen die Hamas als verantwortlich für alles, was im Gazastreifen passiert.» Berichte, denen zufolge das Geschoss möglicherweise versehentlich abgefeuert wurde, wollte sie nicht kommentieren.

Netanjahu verkürzt US-Besuch Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach dem Angriff will Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu seine US-Reise verkürzen. «Angesichts der sicherheitspolitischen Vorfälle habe ich beschlossen, meinen Besuch in den USA zu verkürzen», sagte er. Er wolle direkt nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump zurückreisen, «um unsere Aktionen aus der Nähe zu leiten». Das Treffen zwischen Trump und Netanjahu steht unter besonderer Beobachtung, weil Trump in der vergangenen Woche angekündigt hatte, die Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anzuerkennen. Nach Angaben von Israels Aussenminister Israel Katz will Trump dazu ein Dekret unterschreiben. Netanjahu sagte vor seiner Abreise, er wolle mit Trump auch über Syrien und zusätzliche Sanktionen gegen Israels Erzfeind Iran sprechen. Trumps Nahostpolitik erhält bei der rechtskonservativen Regierung in Israel viel Beifall.

Auf die Frage, warum die israelische Raketenabwehr Iron Dome (Eisenkuppel) die Rakete nicht abgefangen hat, sagte die Sprecherin: «Iron Dome beschützt nur die Gebiete, in denen es aufgestellt ist.»

Sie kündigte an, man wolle nun zwei Brigaden entsenden, Infanterie und Panzer. Ausserdem solle eine begrenzte Anzahl von Reservisten in verschiedenen Einheiten für spezifische Aufgaben einberufen werden.

Angespannte Lage vor den Wahlen

Militante Palästinenser feuern häufig Raketen auf das Grenzgebiet um den Gazastreifen ab. Es ist jedoch ungewöhnlich, dass ein Geschoss so weit entfernt von dem Küstenstreifen einschlägt.

Der Vorfall zeigt, dass die Lage im Vorfeld der israelischen Parlamentswahl am 9. April angespannt ist. Am 14. März hatte es den ersten palästinensischen Raketenangriff auf die Küstenmetropole Tel Aviv seit dem Gaza-Krieg 2014 gegeben. Daraufhin hatte Israels Luftwaffe rund 100 Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer bombardiert.