Die argentinische Notenbank reagierte noch am Sonntagabend auf den Wahlausgang. Aus Furcht vor einer weiteren Abwertung der Landeswährung Peso verschärfte sie die Regeln für den Umtausch derselbigen in Dollar drastisch. So dürften Sparer ab sofort pro Monat nur noch Peso im Wert von 200 Dollar umtauschen anstatt wie bisher 10'000 Dollar, teilte die Zentralbank mit.