Legende: Keystone/Sackchai Lalit

Laut SRF-Korrespondent Martin Aldrovandi gibt es kaum Möglichkeiten, die Hauptursachen des Smogs zu bekämpfen: Die Bauern brennen ihre abgeernteten Felder schon seit Generationen jeweils im Winter ab. Dies zu ändern sei praktisch unmöglich – «und zudem zu teuer», so Aldrovandi. In Bangkok selbst ist vor allem der dichte motorisierte Verkehr für den Smog verantwortlich. Daran etwas zu ändern, sei sehr schwierig, so der Korrespondent: «Der öffentliche Verkehr ist nur ungenügend ausgebaut, an viele Orte in der Stadt kommt man nur mit dem Auto oder dem Motorrad hin.» Immerhin: Ein neuer Gesetzesentwurf in Thailand will die Luftverschmutzung eindämmen – mittels Steuern, finanzieller Anreize, Strafen und Kontrollen. «Das ist erst ein erster Schritt – ob sich die Massnahmen in der Praxis beweisen, wird sich erst noch zeigen», so Aldrovandi.