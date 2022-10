Nicht nur in den USA, auch in Brasilien, Indien oder der EU haben sich die sozialen Medien in der Vergangenheit mit speziellen Massnahmen für Abstimmungen und Wahlen gerüstet.

Facebook erklärt auf Anfrage, selbstverständlich treffe man auch für die Schweizer Parlamentswahlen im nächsten Jahr entsprechende Massnahmen. Die Details dazu stünden aber noch nicht fest.

Von Twitter und TikTok war auf Anfrage nichts Konkretes zu erfahren, ob und allenfalls was die Plattformen im Hinblick auf die Wahlen 2023 planen.