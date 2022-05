Legende: Anna Lemmenmeier SRF

Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier: «Der neue Präsident muss als erstes der wieder Brücken bauen. Denn der amtierende Präsident Farmajo hat das Land gespalten. Die Gräben zwischen der Zentralregierung und den Regionen, aber auch unter den Clans sind gross. Dann wird er die Dürre angehen müssen: Somalia durchlebt derzeit die schlimmste Dürre seit 40 Jahren.



Und last but not least muss er das Grundproblem Somalias endlich anpacken: die Sicherheitslage. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat seit Jahren weite Teile des Landes unter ihrer Kontrolle. Die grösste Friedensmission der Welt, die ATMIS, hilft, das Land zu stabilisieren. Aber die Mission will irgendwann abziehen und die Regierung in Somalia muss dann selbst für Sicherheit sorgen. Doch das geht nur, wenn der neue Präsident das Sicherheitsproblem nun endlich ernsthaft angeht.