Putin wird nicht an Beerdigung von Michail Gorbatschow teilnehmen

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nicht an der Beerdigung des letzten Führers der UdSSR, Michail Gorbatschow, teilnehmen.

Die Beerdigung wird am kommenden Samstag stattfinden.

Gorbatschow starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren.

«Wir wissen, dass die Hauptzeremonie am 3. September stattfinden wird, ebenso wie die Beerdigung, aber der Terminplan des Präsidenten wird es ihm nicht erlauben, dabei zu sein», sagte Dmitri Peskow, Sprecher des Kreml vor der Presse. Er erklärte, dass Wladimir Putin bereits das Moskauer Spital besucht habe, in dem Michail Gorbatschow gestorben war, um «Blumen an seinem Sarg niederzulegen».

Nach der Trauerfeier soll Gorbatschow auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt werden. Dort wird er neben seiner Frau Raissa liegen, die schon 1999 gestorben war.